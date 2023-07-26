"Крізь кордони": Павло Зібров презентував новий гімн кохання на відстані

Головний вусань країни Павло Зібров презентував нову композицією – "Крізь кордони", в якій оспівує почуття кохання на відстані. Актуальна, чуттєва і патріотична – саме так описують шанувальники новий трек у коментарях під публікацією у соцмережах артиста.

""Крізь кордони" – пісня, яка торкнеться глибини душі всіх роз'єднаних війною родин, про кохання яке не має меж, про справжні почуття, що багатоьх з нас мучать в ці важки миті, коли ти не можеш бути поруч з коханою людиною, але крізь кордони на крилах думками летиш до неї", – прокоментував співак.

Музику і слова до пісні написав Ростислав Галаган, а відеоанімацію – Анастасія Панконіна.

Пісня вже доступна на всіх медімайданчиках для прослуховування.

Читайте також: