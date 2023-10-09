Крізь ненависть фанатів і розпад The Beatles: історія кохання Джона Леннона та Йоко Оно

Нікого не любили більше, ніж Джона Леннона. І нікого ненавиділи більше, ніж його другу дружину Йоко Оно.

9 жовтня 1940 року народився Джон Вінстон Леннон — людина, яка змінила цей світ. На його музиці виросли мільйони меломанів, його наслідували, пісні знали напам'ять, пластинки розкуповували й надихалися ним. У 60-х про нього говорив увесь світ. Його практично боготворили.

Зараз, напевно, немає того, хто б не знав цю людину, хто б хоч раз не чув його пісень або не бачив фотографій, адже Джон Леннон не просто музикант — він справжній символ епохи й попікона, образ якої живе після смерті його самого.

Про його життя, юність, стиль, і музику говорять багато. Його переспівують і захоплюються, але сьогодні, у 80-й день народження відомого "бітла", ми вирішили згадати про інший його бік — закоханого романтика, який кинув все заради своєї "божевільної художниці".

Знайомство

26-річний Джон Леннон був суперзіркою свого часу, мільйонером, який міг дозволити собі все. До того ж, був одружений на Синтії і у них підростав малюк Джуліан. Але рання слава спустошила музиканта, який все рідше з'являвся вдома і все частіше дурманив себе препаратами та зраджував дружині.

В цей час, коли Джон перебував на вершині своєї музичної кар'єри, слави і душевного спустошення, він знайомиться з жінкою, яка змінить його життя і зруйнує The Beatles — 33-річною художницею Йоко Оно.

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Вперше пара познайомилася в листопаді 1966 року в лондонській галереї Indica, де ексцентрична японсько-американська художниця готувалася до авангардної виставці своїх робіт під назвою "Незакінчені картини і предмети".

Йоко й гадки не мала, ким був Леннон і не була вражена його популярністю в світі. Однак він їй дуже сподобався, хоча на момент знайомства вона була у другому шлюбі з продюсером Ентоні Коксом і в пари була донька Кеко.

На виставці в центрі залу стояла біла драбина. Потрібно було піднятися нею, щоб в лупу розглядати інсталяцію на стелі. Після того як Джон спустився, Оно просто мовчки підійшла і з посмішкою вручила йому маленьку картку, на якій було написано слово "Дихай", і пішла. Спантеличений Леннон і уявити не міг в той момент, ким для нього стане ця незнайомка.

На наступний день він знайшов у поштовій скриньці ще одну картку з написом від Йоко. Загадкова художниця почала надсилати картки практично щодня: "Пам'ятай", "Танцюй", "Дивись на вогонь до світанку".

За посланнями на папері пішли довгі телефонні розмови — Йоко дзвонила просто до нього додому і просила дружину його покликати. Надалі, коли Синтії не було вдома, Йоко приходила в їхній будинок.

Джон Леннон і Йоко Оно / Фото: Getty Images

На питання дружини Леннон всіляко заперечував зв'язок з Оно, стверджуючи, що вона всього лише "божевільна художниця", яка шукає спонсора. 1968 року Леннон разом з іншими членами гурту полетів до Індії. Через два тижні після повернення він зажадав у дружини окрему спальню, пояснюючи це тим, що він може медитувати тільки на самоті. А сам продовжував ходити щоранку перевіряти пошту від Йоко.

Якось раз повернувшись раніше від запланованого з відпочинку Синтія застала Леннона та Оно на веранді свого будинку, в позі лотоса, в домашніх халатах.

"Джон безпристрасно подивився на мене і сказав: "О, привіт". Йоко не обернулася", — згадувала вона у своїй книзі "Джон".

Після 6 років шлюбу Синтія подала на розлучення.

Розпад

Завершивши розлучний процес, Леннон і Оно одружилися в британському консульстві на Гібралтарі 20 березня 1969 року.

Леннон назвав весілля "дуже романтичним", додавши: "Я не зміг знайти білий костюм — у мене були кремові вельветові штани і білий піджак. На Йоко було все біле".

Джон Леннон і Йоко Оно / Фото: Getty Images

В медовий місяць молодята полетіли в Амстердам. Там вони влаштували першу зі своїх "ночівель для світу", використовуючи весільний розголос для поширення свого послання проти війни у В'єтнамі. Ця легендарна акція назавжди увійшла в історію і поклала початок цілої низки творчих проєктів пари.

Джон Леннон і Йоко Оно / Фото: Getty Images

У відносинах з Йоко Джон змінився як внутрішньо, так і зовні. Його стиль став більш ексцентричним, сміливим і розкішним. Він відростив волосся, бороду, почав вибирати схожі з Йоко образи, вони навіть часто з'являлася на публіці в схожих речах.

Але все колись закінчується. Закінчилися і The Beatles. Криза у колективі збіглася зі стрімким розвитком його відносин з новою дружиною, яка вимагала до себе уваги, всюди його супроводжувала, навіть на репетиції. Це спричинило низку ще більших сварок, адже на початку кар'єри музиканти домовилися, що дівчата й жінки ніколи не повинні бути присутніми на репетиціях гурту.

"Вона ні чорта не розуміла в музиці, але вказувала, як Полу співати, а мені — як грати на барабанах. Ми злилися, але нічого не могли з цим вдіяти. Джон ніби не чув нас", — згадував Рінго Старр.

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Через постійні розбіжності гурт розпадається. Джон іде своїм шляхом, починає писати сольні треки.

Шанувальники поспішили вказати пальцем на Оно, назвавши її каталізатором розпаду гурту. Вони ненавиділи жінку через це, а Джона — через зв'язок із нею. Зрештою, пара покинула Лондон і переїхала до Нью-Йорка.

Але варто зазначити, що Йоко Оно зіграла дуже велику роль у сольній кар'єрі Джона Леннона. Багато в чому завдяки їй світ почув культову композицію "Imagine", яка стала візитною карткою ексфронтмена The Beatles.

Втрачені вихідні

18-місячний період від 1973-го до 1975 р., названий Ленноном "втраченими вихідними", призвів до того, що пара розлучилася. Тріщини в їхньому шлюбі почали проявлятися на тлі невтішного прийому останньої роботи Леннона і постійну "ненависть" до Оно через розкол The Beatles.

У цей період музикант зраджує другій дружині. Однак Йоко не поспішає палити мости, а пропонує Джону пожити окремо і знаходить йому коханку — Мей Панг, молоду помічницю пари. Цей зв'язок тривав півтора року, а в тому ж 1975 року вони знову возз'єдналися. У цьому ж році у подружжя народжується їхня єдина спільна дитина — Шон Леннон. Цікаво, що народився хлопчик в день народження свого батька — 9 жовтня.

Леннон взяв п'ятирічну перерву в музичній роботі і пішов з поля зору громадськості, щоб зосередитися на своїй сім'ї.

Джон Леннон і Йоко Оно / Фото: Getty Images

Смерть

Вночі 8 грудня 1980 року музикант був вбитий, коли він і Оно підійшли до входу в арку їхнього будинку в Нью-Йорку. 40-річний Леннон був застрелений із револьвера Марком Девідом Чепменом. І навіть в останні миті його життя дружина була з ним.

Йоко зараз 87, вона, як і раніше, влаштовує авангардні виставки, розповідає про чоловіка і трепетно зберігає пам'ять про нього. Іноді жінка ділиться зображеннями та спогадами з їхнього спільного життя в соціальних мережах.

"Ми просто любили один одного. Все інше — попісторія", — сказала якось про свій шлюб Йоко Оно.

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