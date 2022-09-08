"Крижана" сукня від Dolce & Gabbana: Зоуї Дешанель на червоній доріжці у Венеції

Зірка фільму "500 днів літа" та серіалу "Новенька" Зоуї Дешанель відвідала Італію та стала гостею 79-го Венеційського кінофестивалю.

На червону доріжку акторка вийшла, оскільки 7 вересня відбувся прем'єрний показ фільму Dreamin Wild, де вона зіграла одну з головних ролей.

Зоуї Дешанель / Фото: Associated Press

Для заходу зірка одягла незвичайну сукню від Dolce & Gabbana "крижаного" блакитного відтінку. Сукня спереду відкривала ноги акторки, а ззаду мала довгий шлейф, також її прикрашав величезний бант на стегнах і на плечі.

Верхня частина вбрання була декорована блакитними пластиковими квітами, а доповнила Зоуї цей елегантний образ сатиновими туфлями з бантами, сріблястим клатчем-коробкою та ювелірними прикрасами з діамантами.

Зоуї Дешанель / Фото: Associated Press

Компанію 42-річній акторці на доріжці склав 44-річний Джонатан Скотт — канадський телеведучий та шоумен. Вони зустрічаються від серпня 2019 року.

Зоуї Дешанель / Фото: Associated Press

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