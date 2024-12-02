Крокодил Данді змінився: який зараз має вигляд улюбленець мільйонів 85-річний Пол Гоґан

Він був улюбленцем мільйонів і іноді ще виходить у світ.

Від 1986-го до 2001 року на екрани вийшло кілька комедійних фільмів під назвою "Крокодил Данді". В центрі сюжету щоразу був мисливець на крокодилів на ім'я Майкл Дж. "Крокодил Данді", якого в усіх частинах зіграв австралійський актор Пол Гоґан.

За цю роль він отримав премію "Золотий глобус" і навіть 1987 року був номінований на "Оскар". У прокаті фільм зібрав 330 млн дол. і став одним і найуспішніших проєктів австралійського кінематографа. Що цікаво, Гоґан був не лише актором у цій стрічці, а й співавтором сценарію. Роль стала найпроривнішою в його кар'єрі, а персонаж – частиною попкультури в різних країнах. Деякі фрази "Крокодила" стали дуже популярними.

Зараз "Крокодилові Данді" вже 85 років і він іноді ще з'являється на публіці. Востаннє Пол Гоґан виходив на червону доріжку в лютому 2024 року.

Пол Гоґан / Фото: Associated Press

Подивитися, який вигляд актор мав у молодості та у своєму знаменитому образі в кіно, ви можете на фото нижче.

Пол Гоґан, 1976 рік / Фото: Getty Images

Пол Гоґан, 1987 рік / Фото: Getty Images

Пол Гоґан, 1987 рік / Фото: Getty Images

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