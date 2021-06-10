Великим планом: Емілі Ратаковскі показала, як годує дитину грудьми

Модель вирушила на відпочинок з дитиною.

7 червня американська модель Емілі Ратаковскі відсвяткувала 30-річчя. Фото з вечірки, яка відбулася в тісному колі, вона показувала в своєму фотоблогу. Для вечірки Емілі обрала сукню Versace з колекції весна-літа +2021 з вишивкою стразами у вигляді морських зірок. Вбрання ефектно підкреслило пишні груди моделі. Свій образ зірка доповнила силіконовими мюлі з гострими носками.

Емілі Ратаковскі / Instagram Емілі Ратаковскі

Як виявилося, святкування відбулося на островах Теркс і Кайкос, що в Атлантичному океані.

На відпочинок Емілі полетіла з дитиною і показала, як прямо на пляжі годує її грудьми.

Емілі Ратаковскі / Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / Instagram Емілі Ратаковскі

Також Ратаковскі показала пляжний образ, що складався зі злитого купальника з квітковим принтом, в'язаної строкатої панами і золотого кольє на шиї.

Емілі Ратаковскі / Instagram Емілі Ратаковскі

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