Крихітка на мільйон: модель у чорному купальнику влаштувала фотосесію на таїландському острові

Джессіка Гейл потішила фоловерів новими знімками з відпустки у Таїланді.

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — відпочиває на таїландському острові Пхі-Пхі. Дівчина там не гає часу: вона насолоджується відпочинком, засмагає, катається на яхті і багато фотографується.

Джес влаштувала собі фотосесію у новому пляжному луку й показала в Instagram, що з цього вийшло.

Гейл була одягнена у чорний купальник, який складався з ліфа і плавок із високим посадженням і поясом із золотою пряжкою.

Джессіка похизувалася стрункою фігурою і гарною засмагою.

Модель зробила укладання з м’якими хвилями, макіяж у ніжних відтінках, молочний манікюр, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, а руки — золотими браслетами.

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл виклала знімки у спокусливому червоному ансамблі, у якому похизувалася пишним бюстом.

