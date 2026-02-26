- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 187
- Час на прочитання
- 1 хв
Крихітка на мільйон: модель у чорному купальнику влаштувала фотосесію на таїландському острові
Джессіка Гейл потішила фоловерів новими знімками з відпустки у Таїланді.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — відпочиває на таїландському острові Пхі-Пхі. Дівчина там не гає часу: вона насолоджується відпочинком, засмагає, катається на яхті і багато фотографується.
Джес влаштувала собі фотосесію у новому пляжному луку й показала в Instagram, що з цього вийшло.
Гейл була одягнена у чорний купальник, який складався з ліфа і плавок із високим посадженням і поясом із золотою пряжкою.
Джессіка похизувалася стрункою фігурою і гарною засмагою.
Модель зробила укладання з м’якими хвилями, макіяж у ніжних відтінках, молочний манікюр, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, а руки — золотими браслетами.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл виклала знімки у спокусливому червоному ансамблі, у якому похизувалася пишним бюстом.