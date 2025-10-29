Крихітка на мільйон: модель у бірюзовому купальнику із зав'язками-бантиками продемонструвала красиву фігуру

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — дуже сумує за літом, тож вирішила поділитися з фоловерами в Instagram своїми гарячими світлинами з відпочинку у райському куточку.

Джессіка Гейл

На знімках білявка позувала у стильному бірюзовому купальнику з драпуванням і завязками-бантиками на плавках.

Джессіка Гейл

У цьому бікіні Гейл мала просто розкішний вигляд. Вона похизувалася пишним гарним бюстом і фігурою «пісочний годинник».

Джессіка Гейл

У Джессіки було розпущене волосся, нарощені довгі вії, нафарбовані рожевим блиском губи, французбкий манікюр, діамантові сережки-цвяшки у вухах і золоті браслети на руці.

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл похизувалася пікантним луком в обтислому кетс’юті з леопардовим принтом, під яким не було бюстгальтера.