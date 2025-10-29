- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 185
- Час на прочитання
- 1 хв
Крихітка на мільйон: модель у бірюзовому купальнику із зав'язками-бантиками продемонструвала красиву фігуру
Джессіка Гейл обожнює ділитися з підписниками пікантними знімками у бікіні.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — дуже сумує за літом, тож вирішила поділитися з фоловерами в Instagram своїми гарячими світлинами з відпочинку у райському куточку.
На знімках білявка позувала у стильному бірюзовому купальнику з драпуванням і завязками-бантиками на плавках.
У цьому бікіні Гейл мала просто розкішний вигляд. Вона похизувалася пишним гарним бюстом і фігурою «пісочний годинник».
У Джессіки було розпущене волосся, нарощені довгі вії, нафарбовані рожевим блиском губи, французбкий манікюр, діамантові сережки-цвяшки у вухах і золоті браслети на руці.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл похизувалася пікантним луком в обтислому кетс’юті з леопардовим принтом, під яким не було бюстгальтера.