185
1 хв

Крихітка на мільйон: модель у бірюзовому купальнику із зав'язками-бантиками продемонструвала красиву фігуру

Джессіка Гейл обожнює ділитися з підписниками пікантними знімками у бікіні.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — дуже сумує за літом, тож вирішила поділитися з фоловерами в Instagram своїми гарячими світлинами з відпочинку у райському куточку.

На знімках білявка позувала у стильному бірюзовому купальнику з драпуванням і завязками-бантиками на плавках.

У цьому бікіні Гейл мала просто розкішний вигляд. Вона похизувалася пишним гарним бюстом і фігурою «пісочний годинник».

У Джессіки було розпущене волосся, нарощені довгі вії, нафарбовані рожевим блиском губи, французбкий манікюр, діамантові сережки-цвяшки у вухах і золоті браслети на руці.

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл похизувалася пікантним луком в обтислому кетс’юті з леопардовим принтом, під яким не було бюстгальтера.

185
