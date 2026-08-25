Крихітка на мільйон: модель у провокаційній золотій сукні з ниток похизувалася пишними сідницями

Джессіка Гейл

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Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл виклала в Instagram нові знімки, на яких продемонструвала спокусливий образ.

Джессіка Гейл

Для імпровізованого фотосету вона обрала провокаційну золоту сукню максі, створену з безлічі тонких ниток. Вбрання мало глибоке декольте, повністю оголену спину та високі вирізи на стегнах.

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Джессіка Гейл

Тонкі мотузки перехрещувалися на спині й підкреслювали талію Джессіки, а напівпрозора фактура сукні додавала образу пікантності.

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Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Дівчина з різних ракурсів похизувалася стрункою фігурою і пишними сідницями.

Джессіка Гейл

Лук Гейл доповнила масивними золотими браслетами, каблучками і сережками-цвяшками. Біляве волосся вона розпустила, а в макіяжі зробила акцент на пишних віях і губах із глянцевим блиском.

Джессіка Гейл

Нагадаємо, Джессіка Гейл у білому купальнику з золотими метеликами продемонструвала ідеальну фігуру.

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