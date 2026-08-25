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- Шоу-бізнес
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Крихітка на мільйон: модель у провокаційній золотій сукні з ниток похизувалася пишними сідницями
Джессіка Гейл опублікувала серію ефектних світлин у сміливому вбранні, яке майже не приховувало її тіла.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл виклала в Instagram нові знімки, на яких продемонструвала спокусливий образ.
Для імпровізованого фотосету вона обрала провокаційну золоту сукню максі, створену з безлічі тонких ниток. Вбрання мало глибоке декольте, повністю оголену спину та високі вирізи на стегнах.
Тонкі мотузки перехрещувалися на спині й підкреслювали талію Джессіки, а напівпрозора фактура сукні додавала образу пікантності.
Дівчина з різних ракурсів похизувалася стрункою фігурою і пишними сідницями.
Лук Гейл доповнила масивними золотими браслетами, каблучками і сережками-цвяшками. Біляве волосся вона розпустила, а в макіяжі зробила акцент на пишних віях і губах із глянцевим блиском.
Нагадаємо, Джессіка Гейл у білому купальнику з золотими метеликами продемонструвала ідеальну фігуру.