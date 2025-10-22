ТСН у соціальних мережах

"Крижану" сукню, як у Кім Кардашян, раніше носила інша зірка: порівнюємо образи

Телезірка виявилася не першою, хто обрав цю сукню для світської появи.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян з’явилася в оригінальній сукні від Christian Dior, створеній ще самим Джоном Гальяно, на прем’єрі серіалу «Все чесно» в Парижі. У цьому проєкті зірка виконала одну з головних ролей, тож привернула до себе багато уваги. Обрана нею сукня для цього заходу була з весняної колекції 2000 року та пошита в ніжному крижано-блакитному відтінку.

Майстерність Гальяно була тут повною мірою продемонстрована: корсетний ліф, складки-орігамі і рельєфна баска — все це гармонійно створювало неповторний силует, який любив показувати у своїх колекціях модельєр. Ймовірно, сукня Кім була трохи змінена, щоб врахувати її фігуру з дуже тонкою талією, про що нам нагадує трохи натягнута на стегнах тканина.

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Однак телезірка не єдина знаменитість, яка носила цю сукню. Також у ній на світському заході з’явилася дуже популярна в 1990-2000 роках акторка Ешлі Джадд. Вбрання від Dior вона того вечора доповнила зачіскою з легкими локонами та шпилькою у волоссі. Також на її руках сяяли гламурні браслети.

Ешлі Джадд / © Getty Images

Ешлі Джадд / © Getty Images

Акторка найбільш відома за головними ролями в фільмах «Цілуючи дівчат», «Подвійний прорахунок», «Особливо тяжкі злочини» і «Амнезія». Також вона працювала моделлю і співпрацювала з різними косметичними брендами.

