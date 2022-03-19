Ксенія Мішина потролила кремлівського "фюрера"

Вчора російський "фюрер" виступив перед тисячами людей у Лужниках. Але у його фізичну присутність на стадіоні у Москві вірять не всі.

Українська акторка Ксенія Мішина одна з тих, хто припустив, що Путіна насправді не було серед 200-тисячного натовпу на стадіоні. У своїх Instagram сторіз дівчина натякнула, що кремлівський диктатор уже "офакапився", коли виступав нібито у присутності стюардес, яких насправді не було і припустила, що на стадіоні його теж не було.

Путін / Instagram Ксенії Мішиної

"А чому в нього ніхто не вистрілив, мільйон дають, вже навіть більше?", — написала Ксенія.

Путін / Instagram Ксенії Мішиної

Нагадаємо, на виступ президент РФ приїхав у дутому пальті від люксового італійського бренду Loro Piana за майже півтора мільйона рублів із колекції осінь-зима 2021-22. Користувачі соцмереж, зокрема і російська політична та громадська діячка Любов Соболь написала у твітері, що "непогано було б розпочати російське імпортозаміщення з імпортозаміщення гардеробу Путіна".

Путін не зраджує собі — у Лужниках він з'явився у пуховику Loro Piana за 1,4 мільйона рублів



Непогано було б розпочати російське імпортозаміщення з імпортозаміщення гардеробу Путіна. pic.twitter.com/q1dIwRxRZw — Соболь Любов (@SobolLubov) March 18, 2022

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