Ксенія Мішина присвятила президенту Зеленському зворушливий пост

Українська акторка Ксенія Мішина, яка родом із Севастополя, опублікувала в Instagram дуже зворушливий пост на підтримку президента України Володимира Зеленського.

"Я хочу присвятити цей пост тобі, НАШ ПРЕЗИДЕНТЕ @zelenskiy_official! Можна сьогодні на ти?"

Такого сміливого, відчайдушного, відданого своїй країні президента ми ще не мали.

Ще ніхто з попередніх керівників не був настільки включений у захист країни, ідею, незалежність.

Ти підняв на вуха весь світ своїми дзвінками, своєю наполегливістю та боротьбою за правду та справедливість!

Тут у просторах інтернету просто божеволіє наш ворог. Тупоголові біси, зомбовані російськими ящиками з такими ж тупоголовими продажними бісами.

Але також я отримую безліч повідомлень підтримки від росіян, які розуміють усю ущербність вчинків своєї держави і це тішить.

Наша армія стала ПРИКЛАДОМ усьому світу. Весь світ на нашому боці, завдяки тобі, президенте та нашим хлопцям, котрі щохвилини відстоюють українську землю, українську незалежність! Спасибі тобі! Історія пишатиметься таким президентом!", — написала Мішина.

До речі, зараз українським президентом захоплюється весь світ. Про це публічно говорять багато зірок, політиків, світових лідерів.

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