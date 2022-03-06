Ксенія Мішина присвятила президенту Зеленському зворушливий пост

Українська акторка Ксенія Мішина, яка родом із Севастополя, опублікувала в Instagram дуже зворушливий пост на підтримку президента України Володимира Зеленського.
"Я хочу присвятити цей пост тобі, НАШ ПРЕЗИДЕНТЕ @zelenskiy_official! Можна сьогодні на ти?"
Такого сміливого, відчайдушного, відданого своїй країні президента ми ще не мали.
Ще ніхто з попередніх керівників не був настільки включений у захист країни, ідею, незалежність.
Ти підняв на вуха весь світ своїми дзвінками, своєю наполегливістю та боротьбою за правду та справедливість!
Тут у просторах інтернету просто божеволіє наш ворог. Тупоголові біси, зомбовані російськими ящиками з такими ж тупоголовими продажними бісами.
Але також я отримую безліч повідомлень підтримки від росіян, які розуміють усю ущербність вчинків своєї держави і це тішить.
Наша армія стала ПРИКЛАДОМ усьому світу. Весь світ на нашому боці, завдяки тобі, президенте та нашим хлопцям, котрі щохвилини відстоюють українську землю, українську незалежність! Спасибі тобі! Історія пишатиметься таким президентом!", — написала Мішина.
До речі, зараз українським президентом захоплюється весь світ. Про це публічно говорять багато зірок, політиків, світових лідерів.
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