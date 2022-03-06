Ксенія Собчак втекла з Росії до Ізраїлю

Російська журналістка Ксенія Собчак "засвітилася" в Ізраїлі, хоча раніше повідомляла, що повезла дитину на канікули до Стамбула.
Одіозну знаменитість помітили в аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві, коли вона стояла у черзі за багажем. На знімку поруч із нею стояв син Платон.
"Так я дотримуюсь власної поради не піддаватися паніці. Я російська, я громадянка Росії, я нікуди не емігрую, у мене немає жодних інших громадянств, "тупичків" і яхт. Чоловік у Москві — приходьте завтра на його "Дядька Льова", він там грає", — писала вона у своєму телеграм-каналі раніше.
Імовірно, Собчак вирушила до Ізраїлю, тому що її 5-річний Платон має право отримати ізраїльське громадянство за ЗОВ (законом про повернення), адже його дід Еммануїл Гедеонович Віторган – єврей.
Раніше з'явилася інформація, що країну залишили Алла Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним та двійнятами Гаррі та Лізою, а також Земфіра та Рената Литвинова.
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