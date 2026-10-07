Культова сумка Коко Шанель повернулася на подіум: бренд Chanel показав унікальну 2.55 у Парижі

Сумка Chanel / © Getty Images

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Під час Тижня моди у Парижі креативний директор Модного дому Chanel Маттьє Блазі представив колекцію на сезон весна-літо 2027. Показ відкривала та завершувала модель Діаніра Гурбушер, а у вона руці тримала легендарну стьобану сумку зі знаменитою застібкою Mademoiselle — Chanel 2.55.

Колекція була присвячена засновниці бренду і її спадщині, а сумка, яка є беззаперечним символом бренду, особлива тим, що є архівною і належала самій дизайнерці.

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Діаніра Гурбушер / © Getty Images

1910 року Шанель відкрила в Парижі капелюшний магазин Chanel Modes, а через два роки — перший бутик бренду в Довілі. Ще через рік дизайнерка представила лінію спортивного одягу. Особливе значення сумка 2.55 має саме через рік її створення — 1955-й. Саме він частково пояснює назву моделі: цифра «2» символізує лютий — місяць, у якому її створили.

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Шанель прагнула розробити практичну сумку, надихнувшись тогочасними військовими моделями. Вона мала носитися на плечі та звільняти руки завдяки ланцюжку замість звичайної короткої ручки.

«Мені набридло носити сумки в руках і постійно їх губити, тому я додала ремінець і почала носити їх на плечі», — цитують Шанель на сайті бренду.

Діаніра Гурбушер / © Getty Images

Сумка також вирізнялася незвичною технікою виготовлення. У Chanel зазначають, що її прошивали навиворіт, за принципом, подібним до пошиття одягу. Усередині сумки передбачили окреме потайне відділення для помади, кишеню на блискавці під переднім клапаном — для листів. Заокруглена задня кишеня сумки нагадує культову картину «Мона Ліза», яку, за деякими даними, Шанель особливо любила. Бордова підкладка 2.55, своєю чергою, відсилає до кольору форми абатства Обазін — сиротинця, де майбутня дизайнерка жила з підліткового віку.

Сумка Chanel / © Getty Images

Коко Шанель померла 1971 року і на деякий час бренд втратив свою потужність. Новий етап в історії Модного дому розпочався 1983-го року, коли його креативним директором став Карл Лагерфельд. Саме за час його роботи з’явилася знаменита застібка з переплетеними літерами CC, а 2005 року Лагерфельд також повернув до колекцій бренду модель 2.55 — на честь 50-річчя сумки.

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