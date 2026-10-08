Культові речі Майкла Джексона виставлять на аукціон: серед лотів його особлива червона куртка

Майкл Джексон / © Associated Press

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Аукціонний дім Julien’s Auctions оголосив про проведення торгів Michael Jackson: The Fashion Legacy Auction. Аукціон відбудеться в межах Julien’s Celebrity & Pop Culture Experience від 7 до 9 грудня в Rosewood Abu Dhabi.

Унікальні речі, що належали Майклу Джексону: куртка, лофери, рукавичка / © Getty Images

Шанувальники та колекціонери матимуть змогу придбати дійсно знакові речі, пов’язані зі співаком. Серед особливих лотів — рукавичка, яку Майкл Джексон носив на сцені, та лофери Moonwalk, у яких він виступав із піснею Billie Jean під час телевізійного шоу Motown 25: Yesterday, Today, Forever 1983 року. Також на торги виставлять знамениту червоно-чорну шкіряну куртку та чорне взуття, які Джексон носив у культовому кліпі Thriller.

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Майкл Джексон у кліпі Thriller, 1983 рік / © скриншот з відео

За словами співзасновника та виконавчого директора Julien’s Auctions Мартіна Нолана, ці чотири речі вперше майже за два десятиліття знову виставлять на аукціон.

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«Для нас велика честь знову представити ці історичні речі. Куртка з Thriller — це річ, про яку світ не припиняв говорити, і ми раді показати її разом із рукавичкою, прикрашеною стразами, яку Майкл Джексон носив під час першого виконання місячної ходи на Motown 25, а також іншими культурними артефактами. Кожен із них пов’язаний із моментом, який назавжди змінив попкультуру», — зазначив Нолан.

Куртка Майкла Джексона / © Getty Images

Куртка Майкла Джексона / © Getty Images

Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року в Лос-Анджелесі у віці 50 років. Причиною смерті стало гостре отруєння пропофолом — потужним анестетиком, який разом з іншими седативними препаратами перебував у його організмі в смертельній концентрації.

Майкл Джексон у кліпі Thriller, 1983 рік / © скриншот з відео

Аукціон відбудеться на тлі нового інтересу до спадщини та творчості Джексона після успіху байопіку «Майкл», який вийшов у квітні. Роль легендарного співака у фільмі зіграв його племінник Джафар Джексон.

У розмові з партнером по фільму Майлзом Теллером для Interview Magazine того ж місяця Джафар розповів, що після затвердження на роль понад рік нікому з родини не повідомляв, що зіграє свого дядька.

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«Ні. Ніхто з моєї родини не знав про це цілий рік. Я тримав усе в таємниці, доки не відчув, що готовий розповісти. Але коли мама побачила мене на екрані, це її вразило. Їй було важко пов’язати побачене зі мною, тому для неї це був дуже емоційний момент», — поділився він.

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