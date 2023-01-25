Культовий дует знову разом: Бреда Пітта заскочили на зніманнях нового фільму з Джорджем Клуні

Голлівудський актор Бред Пітт, який зовсім нещодавно змінив зачіску, потрапив під приціл папараці в Нью-Йорку, під час роботи над новим фільмом-трилером "Вовки" для Apple.

Бред Пітт / Фото: Getty Images

Актор був одягнений у сірі штани, кардиган та чорну шкіряну куртку, а в руці ніс пляшку з напоєм.

Також у кадр потрапив ще один відомий актор – Джордж Клуні. Він теж був одягнений у чорну шкіряну куртку та класичні штани. Також на ньому була водолазка та жилет.

Бред Пітт і Джордж Клуні / Фото: Getty Images

Відтоді, як їх бачили разом останній раз, минуло дуже багато років. Ці два голлівудські красені з'являлися на екранах у кількох частинах "Друзів Оушена", а також у фільмі "Після прочитання спалити", який вийшов ще 2008 року. Подробиці ж нової картини поки не дуже відомі, як і те, коли відбудеться її прем'єра, але схоже, це буде однозначно варте уваги кіно, оскільки актори нарешті змогли поєднати свої графіки заради роботи над ним.

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