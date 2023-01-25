Культовий дует знову разом: Бреда Пітта заскочили на зніманнях нового фільму з Джорджем Клуні

Колеги за фільмом "Одинадцять друзів Оушена" возз'єдналися на знімальному майданчику в Нью-Йорку.
Голлівудський актор Бред Пітт, який зовсім нещодавно змінив зачіску, потрапив під приціл папараці в Нью-Йорку, під час роботи над новим фільмом-трилером "Вовки" для Apple.
Актор був одягнений у сірі штани, кардиган та чорну шкіряну куртку, а в руці ніс пляшку з напоєм.
Також у кадр потрапив ще один відомий актор – Джордж Клуні. Він теж був одягнений у чорну шкіряну куртку та класичні штани. Також на ньому була водолазка та жилет.
Відтоді, як їх бачили разом останній раз, минуло дуже багато років. Ці два голлівудські красені з'являлися на екранах у кількох частинах "Друзів Оушена", а також у фільмі "Після прочитання спалити", який вийшов ще 2008 року. Подробиці ж нової картини поки не дуже відомі, як і те, коли відбудеться її прем'єра, але схоже, це буде однозначно варте уваги кіно, оскільки актори нарешті змогли поєднати свої графіки заради роботи над ним.
Читайте також:
- У червоній сукні і в компанії Бреда Пітта: Марго Роббі на прем'єрі фільму "Вавилон"
- У комбінезоні та мішкуватому костюмі: два нових образи Бреда Пітта в Японії
- У костюмі від улюбленого дизайнера: Бред Пітт з'явився у кежуал-луку на прем'єрі фільму в Сеулі