Культовий показ Жана-Поля Готьє: згадуємо, як Мадонна 30 років тому дефілювала у Парижі

Співачка вийшла на подіум з коляскою та цуценям.

14 жовтня 1994 року, рівно 30 років тому, попкоролева Мадонна взяла участь у показі Жана-Поля Готьє. Шоу отримало назву Fin de Siècle (фр. кінець століття) і відбулося в Парижі в межах Тижня моди. Бренд презентував колекцію прет-а-порте весна-літо 1995.

Показ був присвячений моді 30-х, 40-х та 50-х років. У шоу дизайнер вирішив показати все, що любить у моді того часу.

"Ми, дизайнери, думаємо, що щось винайшли, але це не так", — сказав Жан Поль Готьє в інтерв'ю Vogue про свою колекцію Fin de Siècle, темою якої стало століття моди, від корсетів з S-подібним вигином до лайкри.

Метою Готьє не було копіювати минуле: "Робити точну копію — це несучасно", — сказав він. "Щоб досягти сучасного силуету, потрібно змішувати десятиліття".

Якщо нинішня мода визначається поєднанням високого та низького, то мода кінця 1990-х була зациклена на старому та новому. "Багато молодих дівчат люблять старі фільми і мріють мати старі сукні, яких більше не знайти", — сказав Готьє в інтерв'ю The New York Times. "Я грав із цим".

Родзинкою його шоу тоді стала Мадонна – його подруга та головна попбунтарка світу. Вона вийшла на подіум у сукні-комбінації з напівпрозорою спідницею та золотою вишивкою бісером на грудях.

Мадонна / Фото: Associated Press

Під час шоу Мадонна штовхала старовинний візок, у якому сиділо маленьке цуценя. Потім вона взяла його на руки та поцілувала.

Мадонна / Фото: Associated Press

Окрім сукні на Мадонні була прикраса у волоссі та золотаві босоніжки на підборах.

Мадонна / Фото: Associated Press

Мадонна / Фото: Associated Press

Читайте також:

Мадонна під прицілом папараці (8 фото)