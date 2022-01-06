Кумедний випадок: Лілі Коллінз розповіла, як намагалася вирвати букет із рук принцеси Діани

Виявляється, у дитинстві у Лілі були "напружені" відносини з королівськими особами.

Нещодавно відбулася прем'єра скандального серіалу "Емілі в Парижі", тому Лілі Коллінз, яка зіграла в ньому головну роль, часто з'являється на різних шоу, щоб розповісти про свою роботу над цим проєктом. Вчора зірка з'явилася в ефірі програми Джеймса Кордена і ведучий несподівано вирішив запитати дівчину про кумедний випадок з її дитинства, коли маленька Лілі вирвала букет із рук принцеси Діани.

Річ у тім, що батько Лілі — відомий музикант Філ Коллінз і в 90-х він співпрацював з благодійним фондом принца Чарльза і, відповідно, часто з'являвся на різних прийомах. Коли Лілі була ще маленькою батьки взяли її на один з таких заходів і дівчинка повинна була вручити дружині Чарльза букет квітів, але миттю висмикнула квіти.

"Мені розповідали, що це трапилося. Це моя мама, мій тато і я, і це на заході Prince's Trust, і я дарую Діані квіти, але в ту секунду, коли вона пішла за ними, я спробував витягти їх з її рук", — сказала, усміхаючись, акторка.

І виявилося, що "напружені" стосунки маленької Лілі з королівською сім'єю на цьому не закінчилися. Вона також поділилася, що коли була маленькою, кинула іграшку в колишнього чоловіка Діани, принца Чарльза.

"Я грала з деякими іграшками з принцом Чарльзом, і я кинула в нього щось, здається, іграшковий телефон у його голову", — сказала Лілі.

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