Купалася в басейні оголеною: Олександра Даддаріо полетіла на відпочинок

Американська акторка Олександра Даддаріо добре знайома глядачам за серіалом "Білий лотос", опублікувала у блогу знімки з відпустки. Кадри, слід зазначити, дуже пікантні.

36-річна зірка повністю оголена позувала в басейні, щоправда, стояла спиною до камери. Вона насолоджувалася купанням голяка з мальовничим краєвидом. А хтось, хто знімав її на камеру, прикрив пальцем п'яту точку зірки. Найімовірніше, це був її чоловік.

Схоже, зірка відпочиває десь у тропіках. А ще тиждень тому акторка показувала фото із відпочинку у засніжених горах.

Нагадаємо, влітку Олександра Даддаріо вийшла заміж за Ендрю Форму. Весілля зіграли у Новому Орлеані. Акторка тоді розповіла, як герцогиня Сассекська вплинула на її весільний образ.

Олександра Даддаріо у день весілля / Фото: instagram.com/alexandradaddario

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