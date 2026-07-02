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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
678
Час на прочитання
1 хв

Купання в морі та легкі сукні: Памела Андерсон показала, як відсвяткувала своє 59-річчя в Сен-Тропе

Зірка опублікувала в мережі серію атмосферних фотографій.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Відома актриса Памела Андерсон відсвяткувала своє 59-річчя на півдні Франції, у Сен-Тропе. У своєму Instagram зірка опублікувала серію атмосферних фотографій, на яких показала, як провела святкові дні на узбережжі.

Під час відпочинку актриса багато гуляла вздовж моря, насолоджувалася природою та купалася в блакитній воді. Судячи з опублікованих знімків і відео, відпустка минула в спокійній і розслабленій атмосфері, далеко від галасливих заходів і світських вечірок.

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Для прогулянок Памела обирала романтичні образи з легких натуральних тканин. Вона позувала у повітряних сукнях та вільних комплектах, які ідеально вписувалися у середземноморські пейзажі. Зірка також, як завжди, відмовилася від яскравого макіяжу, залишаючись вірною своєму природному стилю.

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Останніми роками Андерсон дедалі частіше віддає перевагу спокійному способу життя та природній красі. Вона рідко з’являється з яскравим макіяжем, віддаючи перевагу мінімалізму, а вільний час проводить подалі від міської метушні, насолоджуючись природою та подорожами.

У коментарях шанувальники привітали актрису з днем народження, зазначивши, що вона виглядає щасливою, гармонійною та надихаючою.

Нагадаємо, що раніше Памела Андерсон похвалилася своїм городом і квітучим садом.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
678
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