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- Шоу-бізнес
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Купання в морі та легкі сукні: Памела Андерсон показала, як відсвяткувала своє 59-річчя в Сен-Тропе
Зірка опублікувала в мережі серію атмосферних фотографій.
Відома актриса Памела Андерсон відсвяткувала своє 59-річчя на півдні Франції, у Сен-Тропе. У своєму Instagram зірка опублікувала серію атмосферних фотографій, на яких показала, як провела святкові дні на узбережжі.
Під час відпочинку актриса багато гуляла вздовж моря, насолоджувалася природою та купалася в блакитній воді. Судячи з опублікованих знімків і відео, відпустка минула в спокійній і розслабленій атмосфері, далеко від галасливих заходів і світських вечірок.
Для прогулянок Памела обирала романтичні образи з легких натуральних тканин. Вона позувала у повітряних сукнях та вільних комплектах, які ідеально вписувалися у середземноморські пейзажі. Зірка також, як завжди, відмовилася від яскравого макіяжу, залишаючись вірною своєму природному стилю.
Останніми роками Андерсон дедалі частіше віддає перевагу спокійному способу життя та природній красі. Вона рідко з’являється з яскравим макіяжем, віддаючи перевагу мінімалізму, а вільний час проводить подалі від міської метушні, насолоджуючись природою та подорожами.
У коментарях шанувальники привітали актрису з днем народження, зазначивши, що вона виглядає щасливою, гармонійною та надихаючою.
Нагадаємо, що раніше Памела Андерсон похвалилася своїм городом і квітучим садом.