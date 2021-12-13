Купила помідори та зелень: Дженніфер Гарнер сходила сама на базар

Купила помідори та зелень: Дженніфер Гарнер сходила сама на базар

Вона одна з небагатьох зірок, які не соромляться з'являтися на вулиці у повсякденному одязі, без зачісок, макіяжу та за звичайними справами.

Колишня дружина Бена Аффлека, акторка Дженніфер Гарнер, потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі, коли ходила за покупками на місцевий базар. Знаменитість сфотографували біля прилавка із зеленню та помідорами, які вона й купила.

Дженніфер Гарнер / Getty Images

Зазвичай вона сама ходить по покупки і завжди має дуже звичайний і простий вигляд, наприклад, цього разу акторка вибрала пальто, футболку та сірі джинси. На очі вона одягла окуляри, а в руці тримала шопер.

Дженніфер Гарнер / Getty Images

Кілька днів тому знаменитість також бачили у місті, але тоді вона зустрічалася зі своїм колишнім Беном Аффлеком. Пара щось активно обговорювала на вулиці.

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер / Getty Images

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