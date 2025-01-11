Купила сукню Карлі Клосс з Met Gala: американська зірка реаліті здивувала кутюрним вбранням

За вбранням вона звернулася до Модного дому.
Американська зірка реалітішоу на ім'я Бронвін Ньюпорт вирішила не розмінюватися на дрібниці з вибором сукні і купила практично культове вбрання, яке в 2021 року носила супермодель Карлі Клосс.
Однак це була не просто сукня моделі, а вбрання, яке вона одягала на Met Gala – один із найрозрекламованіших, ексклюзивних та гламурних галавечерів Нью-Йорка. Це було вбрання від відомого бренду Carolina Herrera і креативний директор марки Вес Гордон продав і підігнав вбрання для Бронвін.
2021 року тема на Met Gala звучала як In America: A Lexicon of Fashion і вбрання Кайлі мало символізувати квітку Америки.
У своєму Instagram Бронвін поділилася декількома фотографіями, на яких вона приміряє сукню і підганяє її під себе, щоб одягнути на захід — знімання постшоу, присвяченого реаліті "Справжні домогосподарки Солт-Лейк-Сіті", де вона знімалася.
"Я така вдячна Сесу Гордону і Carolina Herrera за те, що вони взяли справжню сукню Карлі Клосс з Met Gala зі свого архіву, підшили її і продали мені як для цього великого дня, так і для моєї власної колекції", – написала вона. Ціни сукні жінка не назвала.
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