ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

Купили чарівні квіти: акторка Ніна Добрев зі "Щоденників вампіра" сходила з коханим на ярмарок

Акторка Ніна Добрев — зірка серіалу «Щоденники вампіра», який виходив від 2009-го до 2017 року, потрапила під приціл папараці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ніна Добрев

Ніна Добрев / © Getty Images

Ніну сфотографували в Лос-Анджелесі з бойфрендом — олімпійським сноубордистом Шоном Вайтом. Пара разом сходила на фермерський ярмарок, де купила чудовий букет квітів, який ніс Шон. Вони йшли вулицею, тримаючись за руки, і розмовляли. Ніна була одягнена в чорну сукню міді з американською проймою та асиметричним подолом, яку доповнила широким чорним поясом із пряжкою. Вбрання акторка також поєднала з сумкою хобо від Prada і туфлями з відкритою п’ятою зі зміїної шкіри. Волосся вона розпустила та уклала в легкі хвилі, а завершила образ сонцезахисними окулярами.

Її бойфренд-спортсмен був одягнений у вбрання світлого відтінку, оскільки поєднав шорти й футболку, а також кепку і кросівки відтінку айворі. На очах у Шона були сонцезахисні окуляри.

/ © Getty Images

© Getty Images

Акторка й олімпійський чемпіон почали зустрічатися 2020 року, а до того Добрев була у стосунках зі своїм колегою за серіалом «Щоденники вампіра» Іеном Сомерголдером.

Також нагадаємо, що Ніна, попри шалений успіх серіалу «Щоденники вампіра», не залишилася в шоу до кінця — 2015 року акторка заявила, що залишить серіал після шостого сезону. Декілька разів вона з’являлася в проєкті як запрошена персонажка. Нині вона майже не знімається, але інколи з’являється на світських заходах. Нещодавно Ніна в пишній квітковій сукні вийшла на червону доріжку.

Дата публікації
Кількість переглядів
94
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie