Купили чарівні квіти: акторка Ніна Добрев зі "Щоденників вампіра" сходила з коханим на ярмарок

Ніна Добрев / © Getty Images

Ніну сфотографували в Лос-Анджелесі з бойфрендом — олімпійським сноубордистом Шоном Вайтом. Пара разом сходила на фермерський ярмарок, де купила чудовий букет квітів, який ніс Шон. Вони йшли вулицею, тримаючись за руки, і розмовляли. Ніна була одягнена в чорну сукню міді з американською проймою та асиметричним подолом, яку доповнила широким чорним поясом із пряжкою. Вбрання акторка також поєднала з сумкою хобо від Prada і туфлями з відкритою п’ятою зі зміїної шкіри. Волосся вона розпустила та уклала в легкі хвилі, а завершила образ сонцезахисними окулярами.

Її бойфренд-спортсмен був одягнений у вбрання світлого відтінку, оскільки поєднав шорти й футболку, а також кепку і кросівки відтінку айворі. На очах у Шона були сонцезахисні окуляри.

© Getty Images

Акторка й олімпійський чемпіон почали зустрічатися 2020 року, а до того Добрев була у стосунках зі своїм колегою за серіалом «Щоденники вампіра» Іеном Сомерголдером.

Також нагадаємо, що Ніна, попри шалений успіх серіалу «Щоденники вампіра», не залишилася в шоу до кінця — 2015 року акторка заявила, що залишить серіал після шостого сезону. Декілька разів вона з’являлася в проєкті як запрошена персонажка. Нині вона майже не знімається, але інколи з’являється на світських заходах. Нещодавно Ніна в пишній квітковій сукні вийшла на червону доріжку.