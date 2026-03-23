Курила сигари, билась на дуелі і була одержима модою: історія австрійської княгині, яка руйнувала шаблони

Пауліна фон Меттерніх / © Getty Images

Пауліна фон Меттерніх народилася у Відні 1836 року, а її історію життя розповіла історикиня Емі Боїнгтон у новому відео на своїй платформі в Instagram (@history_with_amy).

Пауліна була онучкою австрійського канцлера Клемента фон Меттерніха — людини, яка фактично перебудувала Європу після падіння Наполеона. Тож вона з’явилася на світ у дуже впливовій родині.

Пауліна фон Меттерніх та її чоловік князь Ріхард фон Меттерніх / © Getty Images

У 20 років Пауліна вийшла заміж за свого дядька, князя Ріхарда фон Меттерніха. Попри близькі родинні зв’язки та те, що він мав численні романи з оперними співачками, їхній шлюб був щасливим і в ньому народилося три доньки.

1859 року Ріхарда призначили послом у Парижі і Пауліна опинилася при дворі Наполеона III та його дружини, імператриці Євгенії. Жінка була дуже розумною, але, за її власними словами, не мала тієї «ідеальної» ніжної краси, яка тоді вважалася модною, тому вона вирішила переосмислити свій образ за допомогою одягу. Близько 1860 року Пауліна відкрила для себе англійського кравця Чарльза Фредеріка Ворта, який відчайдушно намагався пробитися у вищий світ, тому погодився пошити для неї дві розкішні сукні лише за 300 франків кожну.

Пауліна фон Меттерніх / © Getty Images

Коли Пауліна з’явилася у цих вбраннях, імператриця Євгенія одразу захотіла замовити такі ж для себе. Як пізніше сказала Пауліна, «саме я його відкрила і саме я його зробила», маючи на увазі Ворта. Імператриця стала однією з найвпливовіших замовниць дизайнера і це зблизило її з Пауліною — жінки стали добрими подругами. І коли Друга імперія впала, саме Пауліні довірили передати імператорські коштовності Євгенії, яка на той час перебувала в Англії.

Та вплив Пауліни виходив далеко за межі моди. Вона була жінкою, яка випередила свій час: публічно курила сигари, самостійно керувала каретою, підтримувала авангардного композитора Ріхарда Вагнера. Та попри все це, один із найвідоміших епізодів її життя — це, ймовірно, дуель з іншою жінкою.

Пауліна фон Меттерніх / © Getty Images

За легендою, дуель відбулася 1892 року після суперечки щодо Віденської музично-театральної виставки. Деякі джерела стверджують, що жінки билися з оголеним верхом, щоб уникнути потрапляння волокон одягу в рани, хоча це може бути лише вигадкою чоловіків. У будь-якому разі вважається, що Пауліна перемогла, сказавши: «Я княгиня, але я також сучасна жінка».

Пауліна була справді міцної вдачі. Вона дожила до занепаду аристократичного світу, який сама ж допомагала формувати. Померла вона у Відні 1921 року у поважному віці 85 років.