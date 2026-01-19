ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
2 хв

"Кутюр": в український прокат вийде фільм із Анджеліною Джолі, для знімань у якому вона вивчила французьку

У стрічці Анджеліна Джолі зіграла американську режисерку, яка приїхала до Парижа.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

В українськиий прокат навесні, 5 березня, вийде фільм «Кутюр» із Анджеліною Джолі від режисерки Аліс Винокур. Світова прем’єра стрічки відбулася у межах Міжнародного кінофестивалю у Торонто минулого року.

Події у фільмі розгортаються під час реального паризького Тижня моди з автентичними локаціями та професіоналами індустрії. Стрічку знімали у просторі Chanel, зокрема на легендарних сходах на rue Cambon, але без брендингу — Дім моди залишається вигаданим.

Згідно сюжету, під час Тижня моди у Парижі перетинаються життя трьох жінок — режисерки, моделі і візажистки, — оголюючи виклики та стійкість, що ховаються за фасадом краси та публічного перформансу.

Анджеліна Джолі/Кадр із фільму

Анджеліна Джолі/Кадр із фільму

Американська режисерка Максін (Анджеліна Джолі) приїжджає до Парижа на Тиждень моди, але її справжня місія — віднайти себе заново. Серед блиску подіумів і світських інтриг вона проходить шлях випробувань, що змінить її життя назавжди. Нова зірка модельного світу Ада (Аньєр Аней) тікає від наперед визначеного майбутнього у рідному Південному Судані. А візажистка Анжель (Елла Рампф) працює у тіні подіумів.

Творці наголошують, що роблять рими між сюжетними лініями жінок, де можна прочитати історії, приховані за соціальними ролями й масками.

Анджеліна Джолі/Кадр із фільму

Анджеліна Джолі/Кадр із фільму

Картина задумана як колаж, де шви не приховуються: тіло як тканина — ще один «шов» між цими світами. Кожна із героїнь має щось полагодити в собі, щоб рухатися далі. Між ними існує майже невидима солідарність, народжена випадком.

«Мені подобається світ, далекий від мене, — проєктувати на нього інтимні історії. У випадку моди мене цікавило не те, що ми бачимо, а те, що приховано за лаштунками — процес створення образів, праця, невидима сторона репрезентації жіночності. Я провела рік за лаштунками фешншоу, знайомилась із візажистами, швачками, моделями поза подіумом — з цього й народилась частина фільму. Мене приголомшила шаленa гонитва за часом: одна колекція змінює іншу, сезон за сезоном. Ефемерність цього світу віддзеркалюється у долі героїні Анджеліни Джолі, коли на піку видовищної метушні її життя несподівано змінює напрям», — прокоментувала режисерка Аліс Винокур.

Анджеліна Джолі/Кадр із фільму

Анджеліна Джолі/Кадр із фільму

Анджеліна Джолі вивчила французьку спеціально для ролі і має особисту історію, пов’язану із сюжетом фільму, — у грудні минулоріч вона також з’явилась на обкладинці TIME France у підтримку кінопроєкту.

Анджеліна Джолі/Кадр із фільму

Анджеліна Джолі/Кадр із фільму

Дата публікації
Кількість переглядів
26
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie