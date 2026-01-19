"Кутюр": в український прокат вийде фільм із Анджеліною Джолі, для знімань у якому вона вивчила французьку

Анджеліна Джолі

В українськиий прокат навесні, 5 березня, вийде фільм «Кутюр» із Анджеліною Джолі від режисерки Аліс Винокур. Світова прем’єра стрічки відбулася у межах Міжнародного кінофестивалю у Торонто минулого року.

Події у фільмі розгортаються під час реального паризького Тижня моди з автентичними локаціями та професіоналами індустрії. Стрічку знімали у просторі Chanel, зокрема на легендарних сходах на rue Cambon, але без брендингу — Дім моди залишається вигаданим.

Згідно сюжету, під час Тижня моди у Парижі перетинаються життя трьох жінок — режисерки, моделі і візажистки, — оголюючи виклики та стійкість, що ховаються за фасадом краси та публічного перформансу.

Анджеліна Джолі/Кадр із фільму

Американська режисерка Максін (Анджеліна Джолі) приїжджає до Парижа на Тиждень моди, але її справжня місія — віднайти себе заново. Серед блиску подіумів і світських інтриг вона проходить шлях випробувань, що змінить її життя назавжди. Нова зірка модельного світу Ада (Аньєр Аней) тікає від наперед визначеного майбутнього у рідному Південному Судані. А візажистка Анжель (Елла Рампф) працює у тіні подіумів.

Творці наголошують, що роблять рими між сюжетними лініями жінок, де можна прочитати історії, приховані за соціальними ролями й масками.

Анджеліна Джолі/Кадр із фільму

Картина задумана як колаж, де шви не приховуються: тіло як тканина — ще один «шов» між цими світами. Кожна із героїнь має щось полагодити в собі, щоб рухатися далі. Між ними існує майже невидима солідарність, народжена випадком.

«Мені подобається світ, далекий від мене, — проєктувати на нього інтимні історії. У випадку моди мене цікавило не те, що ми бачимо, а те, що приховано за лаштунками — процес створення образів, праця, невидима сторона репрезентації жіночності. Я провела рік за лаштунками фешншоу, знайомилась із візажистами, швачками, моделями поза подіумом — з цього й народилась частина фільму. Мене приголомшила шаленa гонитва за часом: одна колекція змінює іншу, сезон за сезоном. Ефемерність цього світу віддзеркалюється у долі героїні Анджеліни Джолі, коли на піку видовищної метушні її життя несподівано змінює напрям», — прокоментувала режисерка Аліс Винокур.

Анджеліна Джолі/Кадр із фільму

Анджеліна Джолі вивчила французьку спеціально для ролі і має особисту історію, пов’язану із сюжетом фільму, — у грудні минулоріч вона також з’явилась на обкладинці TIME France у підтримку кінопроєкту.