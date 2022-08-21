Кутюрна сукня, дрес-код гостей та макарони з сиром: подробиці весілля Лопес та Аффлека

Друге весілля Дженніфер Лопес і Бена Аффлека, яке відбулося цієї суботи, було подією грандіозною і стильною. Зірки готувалися до неї довго та ретельно, на захід було витрачено близько 400 000 доларів.

Церемонія відбулася в маєтку Бена Аффлека у "плантаторському" силі вартістю 8,9 млн доларів. Дженніфер Лопес одягла розкішну білу сукню Ralph Lauren couture, а наречений був у біло-чорному смокінгу.

Весільне свято було розраховане на три дні. Першого дня відбулася репетиція весілля, потім весілля, і сьогодні, в неділю, на гостей чекає пікнік та барбекю. І хоча перший день був затьмарений нещасним випадком, у якому постраждала мама актора, урочистість все ж таки відбулася.

Фотографії та докладний репортаж з весілля Лопес та Аффлека опублікував Daily Mail, також видання поділилося деякими подробицями урочистостей.

Гості: хто приїхав

На церемонії були присутні троє дітей Аффлека від шлюбу з Дженніфер Гарнер, Вайолет, 16 років, Серафіна, 13 років, і Сем, 11 років і діти Джей Ло — близнюки Емме та Макс, 14 років, які народилися у шлюбі з Марком Ентоні.

Найкращий друг Бена Аффлека Метт Деймон прибув на свято з дружиною Лусіаною Баррозу. Режисер Кевін Сміт та актор Джейсон Мьюз, відомі своєю парою «Джей та Мовчазний Боб», також були помічені серед гостей.

Також очікувалося прибуття Джорджа Клуні, Джейн Фонди, Рене Зеллвегер та Джиммі Кіммела.

Хто не прийшов

Досить дивним багатьом видалася відсутність молодшого брата Аффлека, 47-річного Кейсі, який сказав, що йому довелося пропустити весілля через батьківські обов'язки вдома.

Також на святкуванні була відсутня колишня дружина Аффлека, Дженніфер Гарнер, яка залишається близьким другом Аффлека, але не змогла бути присутньою, оскільки зараз на зніманнях у Техасі.

Охорона церемонії

Напередодні навколо великої території маєтку було посилено охорону. Кілька тижнів тому наприкінці дороги, що веде до маєтку Аффлека, були встановлені ворота безпеки. У суботу біля воріт стояла поліцейська машина, а охоронці діловито роздавали браслети всім, хто був задіяний у підготовці до весілля, їхні імена перевіряли та перевіряли ще раз за списком.

Феєрверк

На завершення вечора мав відбутися феєрверк біля озера. Стало відомо, що для урочистостей вдалося отримати дозвіл на феєрверк. Низьколітаючі літаки, такі як дрони та вертольоти, були попереджені, щоб вони не літали в радіусі трьох миль від місця проведення заходу через великий феєрверк, який, як очікується, завершить вечір.

Сукня нареченої та дрес-код для гостей

Уся церемонія була витримана у білих тонах. Дженніфер була в білій сукні Ralph Lauren couture, Бен одягнув білий смокінг до чорних штанів. Прохід нареченої та нареченого був усланий білою доріжкою, гостей попросили одягнути біле вбрання.

Квіткові прикраси весільного майданчика також були білими.

Меню весілля

Незважаючи на стильний дрес-код та розкішну обстановку, гостей, церемонії пригостили досить звичайною їжею.

У меню були смажені свинячі відбивні, рис та овочі, основні продукти харчування в Пуерто-Ріко, звідки родом родина Лопес, а також інші частування барбекю.

Також у меню запечена в духовці курка та макарони із сиром.

Неприємності

Окрім неприємностей із падінням мами Бена Аффлека, нареченим у ході підготовки до весілля довелося вирішувати ще одну проблему. Дороги, що вели до маєтку, були в незадовільному стані і зірковим гостям довелося б об'їжджати ями та вибоїни.

Дженніфер і Бен найняли робітників і засипали ями піском, але кілька сильних злив звели нанівець всі зусилля і знаменитостям довелося починати все з початку перед самим весіллям.

Але, схоже, нареченим вдалося з усім упоратися, бо на фотографіях з церемонії вони виглядали дуже щасливими.

Також папараці вдалося зафільмувати момент, де Дженніфер і Бен цілуються на сходах особняка, де трохи пізніше відбудеться весілля.

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