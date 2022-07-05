Квентін Тарантіно та Даніела Пік стали батьками вдруге

Голлівудський режисер тепер є батьком двох дітей.

Про те, що 59-річний американський кінорежисер, актор і продюсер Квентін Тарантіно вдруге готується стати батьком, ходили чутки ще в лютому.

Як повідомляє видання People, Квентін та його дружина Даніела вітали свою дочку 2 липня. "Даніелла і Квентін Тарантіно раді повідомити, що 2 липня 2022 року Даніела народила дівчинку, молодшу сестру Лео, їхньої першої дитини", — йдеться у заяві пари.

Даніела, дочка ізраїльського співака та автора пісень Цвікі Піка, почала зустрічатися з Квентіном після знайомства з ним 2009 року, коли він просував свій фільм "Безславні виродки". Пара побралася в червні 2017 року, а одружилася в листопаді 2018 року.

Квентін Тарантіно та Даніела Пік / Фото: Associated Press

У лютому 2020 року, нагадаємо, у пари народився первісток – син Лео.

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