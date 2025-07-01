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- Шоу-бізнес
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Квіткова сукня, купальники і тільник: літні образи на б'юті-презентації біля Дніпра у Києві
На івенті говорили про важливість щоденного використання SPF-захисту для шкіри.
У Києві відбулася презентація нових засобів із SPF-захистом від українського бренду натуральної косметики Lapush. Головний меседж івенту звучав так: «SPF — це не літній тренд, а щоденна потреба шкіри!»
Захід у Volna.Surf відвідали інфлюенсери і журналісти. Для них влаштували справжній відпочинок із літнім вайбом біля Дніпра. Гості каталися на сапах, взяли участь у саундхілінг-церемонії та обговоренні ритуалів догляду за шкірою.
Гості івенту з’явилися на б’юті-презентації у стильних літніх образах: романтичній білій сукні з квітковим принтом, тільнику, мінішортах, кроптопах, легких сорочках, лонгслівах і купальниках.
Бренд нагадав про важливість щоденного використання SPF-захисту — незалежно від погоди чи планів на день. Він презентував два засоби, які легко інтегруються у щоденний ритуал турботи: сонцезахисний спрей SPF 30+ — легкий, невагомий, з пантенолом, центелою азійською та ліпосомальним зволоженням і сонцезахисний крем для обличчя SPF 30 — делікатна формула з гіалуроновою кислотою, вітаміном Е та олією ши.