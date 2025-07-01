Квіткова сукня, купальники і тільник: літні образи на б'юті-презентації біля Дніпра у Києві

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У Києві відбулася презентація нових засобів із SPF-захистом від українського бренду натуральної косметики Lapush. Головний меседж івенту звучав так: «SPF — це не літній тренд, а щоденна потреба шкіри!»

Захід у Volna.Surf відвідали інфлюенсери і журналісти. Для них влаштували справжній відпочинок із літнім вайбом біля Дніпра. Гості каталися на сапах, взяли участь у саундхілінг-церемонії та обговоренні ритуалів догляду за шкірою.

Анна Морозюк

Анна Георгієвна

Гості івенту з’явилися на б’юті-презентації у стильних літніх образах: романтичній білій сукні з квітковим принтом, тільнику, мінішортах, кроптопах, легких сорочках, лонгслівах і купальниках.

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Олександр Пастухов та Дарі Уайт

Євген Єрьомін

Яна Вінніченко

Кирило Савченко

Анна Козир

Шандра

Наталія Лук’янець

Макс Кірєєв

Марина Березовська

Денис Худобін

Богдана Голуб

Анна Запорожська

Віта Булана

Бренд нагадав про важливість щоденного використання SPF-захисту — незалежно від погоди чи планів на день. Він презентував два засоби, які легко інтегруються у щоденний ритуал турботи: сонцезахисний спрей SPF 30+ — легкий, невагомий, з пантенолом, центелою азійською та ліпосомальним зволоженням і сонцезахисний крем для обличчя SPF 30 — делікатна формула з гіалуроновою кислотою, вітаміном Е та олією ши.

Анастасія Ангелова

Іванна Швардак

Евеліна Попова

Сергій Пастухов

Марія Старовойт

Любов Канівець

Ольга Літвінова