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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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1280
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1 хв

Квіткова сукня, купальники і тільник: літні образи на б'юті-презентації біля Дніпра у Києві

На івенті говорили про важливість щоденного використання SPF-захисту для шкіри.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Квіткова сукня, купальники і тільник: літні образи на б'юті-презентації біля Дніпра у Києві

У Києві відбулася презентація нових засобів із SPF-захистом від українського бренду натуральної косметики Lapush. Головний меседж івенту звучав так: «SPF — це не літній тренд, а щоденна потреба шкіри!»

Захід у Volna.Surf відвідали інфлюенсери і журналісти. Для них влаштували справжній відпочинок із літнім вайбом біля Дніпра. Гості каталися на сапах, взяли участь у саундхілінг-церемонії та обговоренні ритуалів догляду за шкірою.

Саундхілінг-церемонія

Саундхілінг-церемонія

Анна Морозюк

Анна Морозюк

Анна Георгієвна

Анна Георгієвна

Гості івенту з’явилися на б’юті-презентації у стильних літніх образах: романтичній білій сукні з квітковим принтом, тільнику, мінішортах, кроптопах, легких сорочках, лонгслівах і купальниках.

Олександр Пастухов та Дарі Уайт

Олександр Пастухов та Дарі Уайт

Євген Єрьомін

Євген Єрьомін

Яна Вінніченко

Яна Вінніченко

Кирило Савченко

Кирило Савченко

Анна Козир

Анна Козир

Шандра

Шандра

Наталія Лук’янець

Наталія Лук’янець

Макс Кірєєв

Макс Кірєєв

Марина Березовська

Марина Березовська

Денис Худобін

Денис Худобін

Богдана Голуб

Богдана Голуб

Анна Запорожська

Анна Запорожська

Віта Булана

Віта Булана

Бренд нагадав про важливість щоденного використання SPF-захисту — незалежно від погоди чи планів на день. Він презентував два засоби, які легко інтегруються у щоденний ритуал турботи: сонцезахисний спрей SPF 30+ — легкий, невагомий, з пантенолом, центелою азійською та ліпосомальним зволоженням і сонцезахисний крем для обличчя SPF 30 — делікатна формула з гіалуроновою кислотою, вітаміном Е та олією ши.

Анастасія Ангелова

Анастасія Ангелова

Іванна Швардак

Іванна Швардак

Евеліна Попова

Евеліна Попова

Сергій Пастухов

Сергій Пастухов

Марія Старовойт

Марія Старовойт

Любов Канівець

Любов Канівець

Ольга Літвінова

Ольга Літвінова

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