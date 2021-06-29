Lady in red: Ешлі Робертс в атласній сукні блиснула сосками

Радіоведуча та ексучасниця гурту The Pussycat Dolls в усьому червоному сходила на роботу.
Ешлі Робертс обожнює, коли її на вулиці зустрічають фотографи. Вона із задоволенням дефілює перед їхніми камерами у найкращих своїх вбраннях.
Цього разу на радіоефір до студії Global Radio ведуча прийшла в образі lady in red. Вона одягла червону атласну сукню міді із запахом від бренду Nanushka. Його зірка взяла в оренду за 12 доларів в день. Купити таку сукню можна за 825 доларів.
Крізь тонку тканину вбрання було помітно соски Робертс, але це її анітрохи не бентежило.
Свій аутфіт Ешлі доповнила червоними гостроносими лакованими туфлями Kurt Geiger і червоною сумкою. На обличчі у неї були стильні червоні окуляри, а волосся вона зав'язала червоною гумкою. У вухах у Робертс були золоті сережки, а на шиї — намисто з перлів і золотий кулон на тонкому ланцюжку.
Раніше Ешлі побувала на відпочинку у Португалії, звідки публікувала знімки у крихітному бузковому бікіні.
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