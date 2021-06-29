Lady in red: Ешлі Робертс в атласній сукні блиснула сосками

Радіоведуча та ексучасниця гурту The Pussycat Dolls в усьому червоному сходила на роботу.

Ешлі Робертс обожнює, коли її на вулиці зустрічають фотографи. Вона із задоволенням дефілює перед їхніми камерами у найкращих своїх вбраннях.

Цього разу на радіоефір до студії Global Radio ведуча прийшла в образі lady in red. Вона одягла червону атласну сукню міді із запахом від бренду Nanushka. Його зірка взяла в оренду за 12 доларів в день. Купити таку сукню можна за 825 доларів.

Ешлі Робертс / Getty Images

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Крізь тонку тканину вбрання було помітно соски Робертс, але це її анітрохи не бентежило.

Свій аутфіт Ешлі доповнила червоними гостроносими лакованими туфлями Kurt Geiger і червоною сумкою. На обличчі у неї були стильні червоні окуляри, а волосся вона зав'язала червоною гумкою. У вухах у Робертс були золоті сережки, а на шиї — намисто з перлів і золотий кулон на тонкому ланцюжку.

Ешлі Робертс / Getty Images

Раніше Ешлі побувала на відпочинку у Португалії, звідки публікувала знімки у крихітному бузковому бікіні.

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