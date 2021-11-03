Lady in red: Катерина Кухар підкреслила тендітну фігуру мереживною сукнею

Балерина зачарувала аутфітом на шоу "Танці з зірками".

Катерина Кухар показала в Instagram свій ефектний образ lady in red, в якому вона з'явилася у дев'ятому ефірі шоу "Танці з зірками".

Балерина підкреслила тендітну красиву фігуру червоною мереживною сукнею довжини максі.

Аутфіт Катерина доповнила зачіскою "кінський хвіст", вечірнім макіяжем з акцентом на червоній помаді та елегантними сережками.

Катерина Кухар

"9 ефір! @tanci1plus1 вже запалають під пісні гурту @okeanelzy_official . Я передчуваю, як деякі композиції викличуть флешбеки та ностальгічні почуття. Одна з моїх улюблених пісень — "Обійми", а яку пісню ви б хотіли почути в ефірі?

І нагадую, що залишилось всього два тижні до ефіру на якому 5 пар-фіналістів виконають свої номери у рамках відбору на міжнародний турнір бальних танців Blackpool Dance Festival 2022.

Беріть участь у конкурсі "Танцюй серцем" і отримайте можливість стати переможцем та отримати головний приз — стати учасником бального турніру. Заповнюйте анкету на сайті 1plus1.ua , ми чекаємо на вас!" – написала Кухар під відео.

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