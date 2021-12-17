Lady in red: стильна Пріянка Чопра потрапила під приціл фотографів

Вона була дуже елегантною у цьому образі.

Акторку та модель Пріянку Чопру зазнімкували у Нью-Йорку, коли вона прямувала на інтерв'ю, щоб розповісти про свою роль у продовженні "Матриці". У четвертій частині Пріянці дісталася роль Саті — програми, яку глядачі бачили ще у третьому фільмі "Матриця: Революція".

Для інтерв'ю акторка обрала яскраво-червоний образ – штанний костюм із ременем від бренду Sergio Hudson. Її образ завершили макіяж, зачіска та великі золоті сережки-кільця.

Приянка Чопра / Getty Images

У Нью-Йорку Чопра вже кілька днів і, звичайно ж, потрапляла під приціл фотографів. Наприклад, її сфотографували у світлому комфортному образі та з домашнім улюбленцем на руках.

Приянка Чопра / Getty Images

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