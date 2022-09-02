Lady in red: Тесса Томпсон вийшла на доріжку в мінісукні з величезним каптуром

На італійському острові Лідо продовжується 79-й Венеційський кінофестиваль.
На другий день заходу на червоній доріжці з'явилася 38-річна акторка Тесса Томпсон. Зірка фантастичних бойовиків завітала на прем'єру фільму "Бардо", знятого мексиканським режисером Алехандро Гонсалесом Іньярріту.
Перед початком показу Тесса вийшла на публіку в червоній сукні від бренду Elie Saab із кутюрної колекції осінь-зима 2022. Мінісукня була дуже незвичайного фасону: мала багато оборок, довгий шлейф та накидку-каптур.
Доповнювали лук акторки щільні червоні колготи, туфлі на високих підборах та сумка від бренду аксесуарів Brandon Blackwood.
Ще до заходу Тесса змінила колір волосся, пофарбувавши його в рудий. Також під сукню візажисти зробили їй макіяж із акцентом на червоній помаді на губах.
За день до цього акторка відвідала прем'єру фільму "Білий шум", для якого обрала лук від Armani із довгою спідницею та тунікою з воланами.
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