Lady in red: Тесса Томпсон вийшла на доріжку в мінісукні з величезним каптуром

На другий день заходу на червоній доріжці з'явилася 38-річна акторка Тесса Томпсон. Зірка фантастичних бойовиків завітала на прем'єру фільму "Бардо", знятого мексиканським режисером Алехандро Гонсалесом Іньярріту.

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Перед початком показу Тесса вийшла на публіку в червоній сукні від бренду Elie Saab із кутюрної колекції осінь-зима 2022. Мінісукня була дуже незвичайного фасону: мала багато оборок, довгий шлейф та накидку-каптур.

Доповнювали лук акторки щільні червоні колготи, туфлі на високих підборах та сумка від бренду аксесуарів Brandon Blackwood.

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Ще до заходу Тесса змінила колір волосся, пофарбувавши його в рудий. Також під сукню візажисти зробили їй макіяж із акцентом на червоній помаді на губах.

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

За день до цього акторка відвідала прем'єру фільму "Білий шум", для якого обрала лук від Armani із довгою спідницею та тунікою з воланами.

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

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