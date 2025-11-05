- Дата публікації
Лаконічно, але зі смаком: Джуліанна Мур у чорній сукні з V-подібним декольте прийшла на захід
Акторка з’явилася на світському івенті у вбранні улюбленого кольору.
Джуліанна Мур відвідала церемонію вручення премії CFDA Awards 2025 в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.
Акторка обрала для своєї появи лаконічний аутфіт. На ній була чорна трикртажна сукня максі з довгими рукавами, глибоким V-подібним вирізом і шкіряною вставкою-облямівкою на спідниці і поясі.
Образ Мур доповнила чорними босоніжками на шпильках і чорним шкіряним клатчем-сумкою. У неї було ідеально рівне укладання, яке спадало на спину, макіяж із чорними стрілками та ніжно-рожевою помадою, манікюр кольору гнилої вишні і комплект прикрас із діамантами.
Нагадаємо, Джуліанна Мур на благодійний вечір у Нью-Йорку одягла вечірню чорну сукню максі від Bottega Veneta.