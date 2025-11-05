Лаконічно, але зі смаком: Джуліанна Мур у чорній сукні з V-подібним декольте прийшла на захід

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур відвідала церемонію вручення премії CFDA Awards 2025 в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.

Акторка обрала для своєї появи лаконічний аутфіт. На ній була чорна трикртажна сукня максі з довгими рукавами, глибоким V-подібним вирізом і шкіряною вставкою-облямівкою на спідниці і поясі.

Джуліанна Мур / © Getty Images

Образ Мур доповнила чорними босоніжками на шпильках і чорним шкіряним клатчем-сумкою. У неї було ідеально рівне укладання, яке спадало на спину, макіяж із чорними стрілками та ніжно-рожевою помадою, манікюр кольору гнилої вишні і комплект прикрас із діамантами.

Нагадаємо, Джуліанна Мур на благодійний вечір у Нью-Йорку одягла вечірню чорну сукню максі від Bottega Veneta.