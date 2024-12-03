Лаконічно, але зі смаком: Зендая у білій сукні Louis Vuitton отримала нагороду на церемонії

28-річна акторка у красивому образі з'явилася на кіноподії.

Зендая відвідала церемонію вручення кінопремії The Gothams Film Awards у Нью-Йорку. Акторка отримала нагороду Spotlight Tribute за свою роль тенісистки Таші у фільмі "Суперники".

Зендая / Фото: Associated Press

Для такої події вона обрала бездоганний аутфіт. Зенедея була одягнена у лаконічну обтислу білу сукню максі від бренду Louis Vuitton з американською проймою, галтером та оголеною спиною.

Зендая / Фото: Associated Press

Образ зірка доповнила білими атласними босоніжками на високій платформі. У такому вбранні вона мала стрункий і тендітний вигляд.

Зендая / Фото: Associated Press

Зендея зібрала волосся у хвіст, начесавши об'єм на маківці, і зробила ніжний макіяж із пишними віями і глянцевим блиском на губах.

Зендая / Фото: Associated Press

Лук вона завершила діамантовими прикрасами від Bulgari (вона є амбасадоркою бренду): сережками-пусетами і масивною каблучкою.

Зендая / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Зендею сфотографували з бойфрендом Томом Голландом у парних луках.

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