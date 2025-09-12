Лаконічно і дуже елегантно: Джуліанна Мур відвідала благодійний вечір у Нью-Йорку

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур продемонструвала свою любов до простої елегантності, коли відвідала вчора ввечері світський благодійний вечір у Нью-Йорку. Акторка завітала на захід компанії Kering, на якому збирали кошти для підтримки організацій, що борються з гендерним насильством щодо жінок.

64-річна акторка носила вечірню довгу сукню чорного кольору від Модного дому Bottega Veneta — пряме вбрання без рукавів і без декольте, яке прикрашали маленькі ледь помітні складки збоку, а також високий розріз на спідниці.

Сукню Джуліанна доповнила босоніжками чорного кольору на підборах, манікюром чорного кольору, лаконічним макіяжем і укладанням, а також знаменитою сумкою-клатчем Knot від Bottega Veneta.

Чорні вечірні сукні Мур обожнює і не так давно відвідала прем’єру фільму, в якому знімалась разом із Сідні Свіні, у приголомшливому вбранні від Модного дому Prada. Сукня була без бретельок, проте її прикрашав один рукав у вигляді кейпа та 3D-квіти.