ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
1 хв

Лаконічно і дуже елегантно: Джуліанна Мур відвідала благодійний вечір у Нью-Йорку

64-річна акторка обрала для вечірнього виходу у світ сукню простого фасону і без надмірностей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джуліанна Мур

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур продемонструвала свою любов до простої елегантності, коли відвідала вчора ввечері світський благодійний вечір у Нью-Йорку. Акторка завітала на захід компанії Kering, на якому збирали кошти для підтримки організацій, що борються з гендерним насильством щодо жінок.

64-річна акторка носила вечірню довгу сукню чорного кольору від Модного дому Bottega Veneta — пряме вбрання без рукавів і без декольте, яке прикрашали маленькі ледь помітні складки збоку, а також високий розріз на спідниці.

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Сукню Джуліанна доповнила босоніжками чорного кольору на підборах, манікюром чорного кольору, лаконічним макіяжем і укладанням, а також знаменитою сумкою-клатчем Knot від Bottega Veneta.

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Чорні вечірні сукні Мур обожнює і не так давно відвідала прем’єру фільму, в якому знімалась разом із Сідні Свіні, у приголомшливому вбранні від Модного дому Prada. Сукня була без бретельок, проте її прикрашав один рукав у вигляді кейпа та 3D-квіти.

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур / © Getty Images

© Getty Images

Джулианна Мур_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур / © Getty Images

© Getty Images

Джулианна Мур / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
87
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie