Лаконічно і дуже елегантно: Джуліанна Мур відвідала благодійний вечір у Нью-Йорку
64-річна акторка обрала для вечірнього виходу у світ сукню простого фасону і без надмірностей.
Джуліанна Мур продемонструвала свою любов до простої елегантності, коли відвідала вчора ввечері світський благодійний вечір у Нью-Йорку. Акторка завітала на захід компанії Kering, на якому збирали кошти для підтримки організацій, що борються з гендерним насильством щодо жінок.
64-річна акторка носила вечірню довгу сукню чорного кольору від Модного дому Bottega Veneta — пряме вбрання без рукавів і без декольте, яке прикрашали маленькі ледь помітні складки збоку, а також високий розріз на спідниці.
Сукню Джуліанна доповнила босоніжками чорного кольору на підборах, манікюром чорного кольору, лаконічним макіяжем і укладанням, а також знаменитою сумкою-клатчем Knot від Bottega Veneta.
Чорні вечірні сукні Мур обожнює і не так давно відвідала прем’єру фільму, в якому знімалась разом із Сідні Свіні, у приголомшливому вбранні від Модного дому Prada. Сукня була без бретельок, проте її прикрашав один рукав у вигляді кейпа та 3D-квіти.