Лаконічно та дуже красиво: хто автор весільної сукні Брітні Спірс

Брітні Спірс / Фото: Associated Press

Поппринцеса нарешті здобула щастя і після багатьох років ув'язнення змогла вийти заміж.

9 червня 40-річна співачка Брітні Спірс вийшла заміж за свого давнього коханого, 28-річного актора та фітнес-тренера Сема Асгарі. Вони познайомилися на знімальному майданчику кліпу Slumber Party 2016-го, а новорічної ночі 2017 року оголосили світові про те, що почали зустрічатися.

Восени 2021 року, коли опікунство батька Брітні було перервано, Сем освідчився Брітні та подарував діамантову обручку від бренду Roman Malayev круглого огранювання вагою 4 карати у платиновій оправі. Нагадаємо, що довгий час батько та опікун Брітні, Джеймі Спірс, забороняв їй виходити заміж та заводити дітей. Тепер же поппринцеса та Асгарі змогли сказали одне одному заповітне "так".

Весілля відбулося у будинку співачки в Каліфорнії, де встановили спеціальний рожевий намет, а до вівтаря вона йшла під пісню Елвіса Преслі Can't Help Falling in Love.

На Брітні була розкішна біла сукня, яку спеціально для неї створила дизайнерка Донателла Версаче.

Вбрання мало спущені плечі, вертикальні практично невидимі оборки, які підкреслювали талію, і високий розріз збоку, що оголював одну ногу. Також у сукні був довгий шлейф і, звичайно ж, вбрання вона доповнила пишною білою фатою з атласним окантовуванням. З аксесуарів на нареченій була її улюблена прикраса з нульових — чокер з діамантами у формі серця, діамантові сережки-краплі Stephanie Gottlieb, браслет, а також тонкі рукавички, розшиті перлами.

На урочистості були присутні близько 100 гостей, серед яких були Мадонна, Дрю Беррімор, Періс Гілтон, її мати Кеті та чоловік Картер Реум, Селена Гомес і, звичайно ж, Донателла Версаче. Вінець прикрашала арка з величезної кількості живих квітів, а на території будинку була карета з білим конем.

За вечір наречена змінила ще три сукні від Versace: коротку чорну, двокольорову та червону. А ось обручки у пари теж були від бренду Stephanie Gottlieb.

Весільний фотограф Кевін Остаєвський також показав кілька ексклюзивних кадрів: поцілунок пари на балконі та фото з Брітні з Мадонною. На нареченій якраз тут видно її мінівбрання від Versace.

Фото: Instagram Kevin Ostajewski

Фото: Instagram Kevin Ostajewski

