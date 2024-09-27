Лана Дель Рей вперше вийшла заміж: хто став обранцем відомої співачки

Весілля відбулося у затоці в Луїзіані, де її коханий показує людям алігаторів.

39-річна співачка Лана Дель Рей вперше вийшла заміж. Обранцем популярної артистки став не представник шоубізнесу, а людина, яка абсолютно не має з ним нічого спільного — чоловік на ім'я Джеремі Дюфрен, який, до того ж, набагато старший за неї. Згідно з виданням People, пара отримала свідоцтво про шлюб 23 вересня.

DailyMail ж підтвердили, що вони офіційно одружилася і отримало перші фотографії з весілля. Захід відбувся в Луїзіані, на березі затоки, де Джеремі працює гідом на місцях проживання алігаторів.

Лана для весілля вибрала лаконічну білу сукню у стилі бохо. У вбрання була довга спідниця, опущена лінія плеча та рюша на декольте. Її волосся зібране в красиву зачіску.

Також помітно, що артистка дуже схудла. Її аномальну втрату ваги багато хто пов'язав з ін'єкціями популярного в Голлівуді препарату. Можливо, вагу вона вирішила нормалізувати спеціально для вінчання. Для Лани це перший шлюб, а для Дюфрена — другий. Також чоловік має трьох дітей.

І попри те, що про стосунки пари стало відомо досить нещодавно, насправді вони найімовірніше знайомі досить давно. У стосунках Лана та Дюфрен від травня цього року.

Човнові екскурсії чоловіки болотами досить популярні і він ділиться деякими відео у своєму TikTok.

Читайте також: