Лана Дель Рей з чоловіком "приборкувачем" аллігаторів вийшла у світ в Нью-Йорку

Пара позувала перед фотографами, а їхні образи були підібрані у схожому стилі.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Лана Дель Рей з чоловіком

Лана Дель Рей з чоловіком / © Associated Press

Американська співачка Лана Дель Рей відвідала показ американського бренду Ralph Lauren, який презентував колекцію осінь-зима 2026 у межах Тижня моди. На публіку вона вийшла у компанії свого чоловіка Джеремі Дюфрена.

Пара обрала для появи на публіці образи у одному стилі, звісно ж від Ralph Lauren. Співачка одягла спідницю і топ у стилі бохо, а також доповнила образ шкіряним жакетом, чоботами у ковбойському стилі та прикрасами на шиї. Довге і розкішне волосся Дель Рей накрутила і вклала у об’ємні локони.

Лана Дель Рей з чоловіком / © Associated Press

Дюфрен обрав для появи темно-сині класичні джинси, бежеву сорочку та шкіряну куртку і схожому відтінку як і у дружини. Також він додав трохи брутальності за допомогою кепки і окулярів.

Лана Дель Рей з чоловіком / © Associated Press

Нагадаємо, що Дюфрена називають «приборкувачем» аллігаторів через його професію — чоловік має компанію, яка проводить екскурсії місцями, де живуть ці рептилії. Саме так він і співачка і познайомились — вона замовила у чоловіка екскурсію. Пара одружилася минулого року в Луїзіані.

