Латекс, шуби та багато рожевого: епатажні Måneskin на червоній доріжці BRIT Awards

Переможці "Євробачення" відвідали церемонію нагородження британської музичної премії.
Тепер жодна церемонія та червона доріжка не минає без італійського рок-гурту Måneskin. Вчора вони відвідали BRIT Awards і традиційно з'явилися у вбраннях від бренду Gucci.
Даміано Давид, Вікторія Де Анжеліс, Томас Раджі та Ітан Торкіо були одягнені в речі у схожих відтінках та з однієї колекції. Однак якщо хлопці вибрали чорні штани, то Вікторія віддала перевагу синьому комбінезону з латексу та зі шнурівкою.
Вони були номіновані як "Іноземна група", але перед початком премії самі Måneskin зазначили, що, швидше за все, не переможуть. Перемогу вони приписували гурту ABBA, оскільки вони легенди, але в результаті статуетку здобули Silk Sonic.
Зазначимо, що одяг у виступах артистів займає особливе місце, висловлюючи їхню індивідуальність і бунтарство. Але також важливо і те, що Maneskin не розділяють чоловіків і жінок у концертних образах, їхній одяг безстатевий, тому на сцену соліст гурту часто виходив у корсетах, коротких шортах, колготках та гантерах із панчохами. Також і єдина дівчина у колективі Вікторія Де Анджеліс ніколи не одягає сукні та часто носить піджаки на голе тіло.
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