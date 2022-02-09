Латекс, шуби та багато рожевого: епатажні Måneskin на червоній доріжці BRIT Awards

Переможці "Євробачення" відвідали церемонію нагородження британської музичної премії.

Тепер жодна церемонія та червона доріжка не минає без італійського рок-гурту Måneskin. Вчора вони відвідали BRIT Awards і традиційно з'явилися у вбраннях від бренду Gucci.

Måneskin / Associated Press

Даміано Давид, Вікторія Де Анжеліс, Томас Раджі та Ітан Торкіо були одягнені в речі у схожих відтінках та з однієї колекції. Однак якщо хлопці вибрали чорні штани, то Вікторія віддала перевагу синьому комбінезону з латексу та зі шнурівкою.

Måneskin / Associated Press

Вони були номіновані як "Іноземна група", але перед початком премії самі Måneskin зазначили, що, швидше за все, не переможуть. Перемогу вони приписували гурту ABBA, оскільки вони легенди, але в результаті статуетку здобули Silk Sonic.

Зазначимо, що одяг у виступах артистів займає особливе місце, висловлюючи їхню індивідуальність і бунтарство. Але також важливо і те, що Maneskin не розділяють чоловіків і жінок у концертних образах, їхній одяг безстатевий, тому на сцену соліст гурту часто виходив у корсетах, коротких шортах, колготках та гантерах із панчохами. Також і єдина дівчина у колективі Вікторія Де Анджеліс ніколи не одягає сукні та часто носить піджаки на голе тіло.

Читайте також