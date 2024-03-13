Латексне і без верху: Джулія Фокс з'явилася на афтепаті "Оскара" у надто епатажних сукнях

Модель та акторка Джулія Фокс без сумнівів одна з найепатажніших зірок сучасності. Вона не боїться експериментувати зі стилем, одягати відверті вбрання, яке часто маэ надто відвертий вигляд.

Цього року Фокс запросили на вечірку Vanity Fair, яка відбулася у Лос-Анджелесі після церемонії "Оскар", а також на вечірку Елтона Джона, яку проводить його організація "Фонд Елтона Джона з боротьби зі СНІДом" (Elton John AIDS Foundation).

Для Vanity Fair Фокс одягла чорну латексну корсетну сукню-бюстьє, яку поєднала з чоботями на підборах та оригінальною сумкою-серцем. Доповнювали цей образ величезний головний убір із фатину, високі рукавички та артмакіяж очей. Волосся Фокс уклала в трендове мокре укладання.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Другий образ Джулії для благодійної вечірки був більш епатажним, оскільки вона одягла мінісукню з торочкою, яка в прямому розумінні слова не мала верху. Груди моделі були повністю оголені, а соски закривали металеві накладки.

Образ модель доповнила чорними колготками, туфлями на підборах та масивними золотими браслетами. Макіяж очей Фокс для цього образу також зробила трохи інший.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Також вечірку Елтона Джона відвідала німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум. На знаменитості була дуже гламурна сукня з глибоким декольте від Valdrin Sahiti.

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