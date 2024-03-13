Латексне і без верху: Джулія Фокс з'явилася на афтепаті "Оскара" у надто епатажних сукнях

Модель знову змогла шокувати вибором вбрання.
Модель та акторка Джулія Фокс без сумнівів одна з найепатажніших зірок сучасності. Вона не боїться експериментувати зі стилем, одягати відверті вбрання, яке часто маэ надто відвертий вигляд.
Цього року Фокс запросили на вечірку Vanity Fair, яка відбулася у Лос-Анджелесі після церемонії "Оскар", а також на вечірку Елтона Джона, яку проводить його організація "Фонд Елтона Джона з боротьби зі СНІДом" (Elton John AIDS Foundation).
Для Vanity Fair Фокс одягла чорну латексну корсетну сукню-бюстьє, яку поєднала з чоботями на підборах та оригінальною сумкою-серцем. Доповнювали цей образ величезний головний убір із фатину, високі рукавички та артмакіяж очей. Волосся Фокс уклала в трендове мокре укладання.
Другий образ Джулії для благодійної вечірки був більш епатажним, оскільки вона одягла мінісукню з торочкою, яка в прямому розумінні слова не мала верху. Груди моделі були повністю оголені, а соски закривали металеві накладки.
Образ модель доповнила чорними колготками, туфлями на підборах та масивними золотими браслетами. Макіяж очей Фокс для цього образу також зробила трохи інший.
Також вечірку Елтона Джона відвідала німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум. На знаменитості була дуже гламурна сукня з глибоким декольте від Valdrin Sahiti.
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