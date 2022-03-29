Латвійський гурт заспівав українською задля відновлення миру

Гурт BrainStorm із Латвії виконав пісню українською.

Латвійський гурт BrainStorm презентував на міжнародному телемарафоні "Save Ukraine - #StopWar" одну з найвідоміших своїх пісень, виконавши її українською.

"Mana Dziesma або "Моя пісня" - одна з найвідоміших наших пісень у рідній Латвії. Тому, щоб підтримати наших друзів у цей важкий час, ми обрали саме її та вирішили заспівати український текст на вже популярну музику. Нам дуже хотілося, щоб він однаково глибоко відізвався і у серцях латишів, і у серцях українців, адже сьогодні ми разом. Працювали з неймовірним натхненням. З моменту, як виникла ідея, до фінального монтажу відео минуло трохи більше двох тижнів", - сказав фронтмен Ренарс Кауперс.

Український текст написав Сергій Седрик Локшин, автор текстів пісень "Свята" та "Плакала" для гурту KAZKA. Зараз поет перебуває в Україні, тож зв’язок з Кауперсом він тримав онлайн.

У записі композиції взяли участь хор Riga Gospel та струнний квартет Juno.

Для всіх учасників це був перший досвід створення пісні українською.

За знімання відео відповідав латвійський режисер Papa Che.

BrainStorm підготували ноти композиції з українським текстом та завантажили їх на своєму офіційному сайті, щоб кожен охочий зміг її виконати.

Нагадаємо, головною метою марафону став збір коштів для вирішення гуманітарних потреб України, причиною яких стало військове вторгнення РФ та війна розв’язана проти України. Наразі збір триває, долучитися до нього можна на сайті ініціативи saveukraine.1plus1.ua

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