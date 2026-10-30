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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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66
Час на прочитання
3 хв

LAUD, Дядя Жора, Сопонару та інші: зірки на прем’єрі українського фільму "Добре, що мама не знає"

Стрічку, робота над якою тривала вісім років, присвятили пам’яті трьох учасників команди, які загинули під час повномасштабної війни.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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LAUD, Дядя Жора, Сопонару та інші: зірки на прем’єрі українського фільму "Добре, що мама не знає"

У столичному кінотеатрі «Оскар» у ТРЦ Gulliver відбувся допрем’єрний показ української кримінальної іронічної комедії «Добре, що мама не знає». На подію завітали творці фільму, представники кіноіндустрії, шоубізнесу, медіа та культурної спільноти.

Картину представили режисер і сценарист Саша Литвиненко, продюсер, другий режисер і кастинг-директор Євгеній Литвиненко, а також продюсер Олесь Маляревич — військовослужбовець 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес». Після перегляду гості поспілкувалися з командою і розпитали про створення стрічки.

Євгеній Литвиненко, Олесь Маляревич, Саша Литвиненко

Євгеній Литвиненко, Олесь Маляревич, Саша Литвиненко

Команда фільму

Команда фільму

Музичним гостем вечора став LAUD, який виконав пісню «Добре, що мама не знає» — офіційний саундтрек до стрічки. Фанкова композиція додала події драйву, крім того співак потішив гостей й іншими піснями зі свого репертуару.

LAUD

LAUD

LAUD

LAUD

Про що фільм

У центрі історії — двоє братів і сестра, кожен із яких приховує від родини власні таємниці. Старший брат, музичний продюсер і харизматичний авантюрист, опиняється в боргах та небезпечних кримінальних обставинах.

Сестра працює театральною акторкою. Її звичайний вечір після репетиції несподівано перетворюється на ризиковану пригоду. А молодший брат, романтичний айтішник, береться самостійно відновити справедливість, проте його задум швидко виходить з-під контролю. Ніхто з них не знає про справи інших. Не здогадується про них і мама.

Комедія у стилі сучасного неонуару складається із чотирьох взаємопов’язаних новел. Три знайомлять глядачів з історіями головних героїв, а четверта зводить їх у спільному фіналі.

За словами режисера, важливу роль у картині відіграють деталі, символи і візуальні образи, які допомагають розкрити історію.

«Мені хотілося зробити жанрове кіно, яке не дає на все готових відповідей, а залишає глядачеві простір для власної інтерпретації. Ми свідомо не пояснюємо кожну деталь — багато сенсів заховані в символах, візуальних образах і драматургії», — розповів Саша Литвиненко.

Вісім років роботи і випробування війною

Від розробки ідеї та сценарію до завершення фільму минуло вісім років. За цей час команда зіткнулася з пандемією COVID-19 та повномасштабним вторгненням Росії.

У березні 2022 року Саша та Євгеній Литвиненки разом із сім’єю потрапили в полон у Бучі. Із ними були диски зі знятим матеріалом. Родині вдалося вижити та зберегти відзняті кадри.

Частина акторів і технічної команди добровільно долучилася до Сил оборони України. Попри пережите творці змогли відновити роботу й завершити картину.

Фільм присвятили пам’яті акторів Павла Лі та Юрія Феліпенка, а також каскадера Костянтина Агапова, які загинули під час повномасштабної війни.

«Нашою метою було створити якісне українське кіно зі своїм характером, яке водночас виглядало б сучасно, зрозуміло й конкурентно на міжнародному рівні. Цей фільм став результатом величезної роботи всієї команди, яка протягом кількох років не втрачала віри в проєкт», — зазначив Євгеній Литвиненко.

Фільм «Добре, що мама не знає» вже у національному прокаті.

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