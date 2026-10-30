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- Категорія
- Шоу-бізнес
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LAUD, Дядя Жора, Сопонару та інші: зірки на прем’єрі українського фільму "Добре, що мама не знає"
Стрічку, робота над якою тривала вісім років, присвятили пам’яті трьох учасників команди, які загинули під час повномасштабної війни.
У столичному кінотеатрі «Оскар» у ТРЦ Gulliver відбувся допрем’єрний показ української кримінальної іронічної комедії «Добре, що мама не знає». На подію завітали творці фільму, представники кіноіндустрії, шоубізнесу, медіа та культурної спільноти.
Картину представили режисер і сценарист Саша Литвиненко, продюсер, другий режисер і кастинг-директор Євгеній Литвиненко, а також продюсер Олесь Маляревич — військовослужбовець 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес». Після перегляду гості поспілкувалися з командою і розпитали про створення стрічки.
Музичним гостем вечора став LAUD, який виконав пісню «Добре, що мама не знає» — офіційний саундтрек до стрічки. Фанкова композиція додала події драйву, крім того співак потішив гостей й іншими піснями зі свого репертуару.
Про що фільм
У центрі історії — двоє братів і сестра, кожен із яких приховує від родини власні таємниці. Старший брат, музичний продюсер і харизматичний авантюрист, опиняється в боргах та небезпечних кримінальних обставинах.
Сестра працює театральною акторкою. Її звичайний вечір після репетиції несподівано перетворюється на ризиковану пригоду. А молодший брат, романтичний айтішник, береться самостійно відновити справедливість, проте його задум швидко виходить з-під контролю. Ніхто з них не знає про справи інших. Не здогадується про них і мама.
Комедія у стилі сучасного неонуару складається із чотирьох взаємопов’язаних новел. Три знайомлять глядачів з історіями головних героїв, а четверта зводить їх у спільному фіналі.
За словами режисера, важливу роль у картині відіграють деталі, символи і візуальні образи, які допомагають розкрити історію.
«Мені хотілося зробити жанрове кіно, яке не дає на все готових відповідей, а залишає глядачеві простір для власної інтерпретації. Ми свідомо не пояснюємо кожну деталь — багато сенсів заховані в символах, візуальних образах і драматургії», — розповів Саша Литвиненко.
Вісім років роботи і випробування війною
Від розробки ідеї та сценарію до завершення фільму минуло вісім років. За цей час команда зіткнулася з пандемією COVID-19 та повномасштабним вторгненням Росії.
У березні 2022 року Саша та Євгеній Литвиненки разом із сім’єю потрапили в полон у Бучі. Із ними були диски зі знятим матеріалом. Родині вдалося вижити та зберегти відзняті кадри.
Частина акторів і технічної команди добровільно долучилася до Сил оборони України. Попри пережите творці змогли відновити роботу й завершити картину.
Фільм присвятили пам’яті акторів Павла Лі та Юрія Феліпенка, а також каскадера Костянтина Агапова, які загинули під час повномасштабної війни.
«Нашою метою було створити якісне українське кіно зі своїм характером, яке водночас виглядало б сучасно, зрозуміло й конкурентно на міжнародному рівні. Цей фільм став результатом величезної роботи всієї команди, яка протягом кількох років не втрачала віри в проєкт», — зазначив Євгеній Литвиненко.
Фільм «Добре, що мама не знає» вже у національному прокаті.