Лауреатка "Оскара" Джессі Баклі одягла сукню натхненну останнім голлівудським образом Грейс Келлі

Справжній голлівудський стиль і гламур залишається поза часом і навіть через 70 років старі дизайни продовжують бути актуальними.

Юлія Каранковська
Джессі Баклі / © Associated Press

Джессі Баклі отримала на 98-й церемонії «Оскар» свою першу статуетку у категорії «Найкраща жіноча роль». Акторка зіграла у фільмі «Гамнет», який високо оцінили кінокритики.

Для червоної доріжки лауреатка обрала вишукану сукню від Chanel, яку для неї створив креативний директор Модного дому Матьє Блазі. Це було лаконічне, але яскраве вбрання, яке поєднувало у собі два відтінки — рожевий на червоний.

Ніжно-рожевою була саме основа сукні, яка мала довгий шлейф, а на талії її прикрашали складки тканини. А ось червоною була верхня частина, яка більше нагадувала накидку зі складками.

Однак ця яскрава сукня переможниці багатьом нагадала інше вбрання — сукню яку 1956 року, тобто 70 років тому, носила інша кінодіва — акторка Грейс Келлі, яка згодом стала княгинею Монако. 21 березня 1956 року Келлі з’явилася у сукні створеній Едіт Хед — легендарною головою відділу костюмів студії Paramount Pictures.

У вбрання була схожа за фасоном спідниця, а також накидка зі складками на плечах, однак на відміну від сукні Баклі, верхня частина сукні Грейс знімалась і на ліфі були Х-подібні бретельки.

Трохи зворушливо також і те, що ця сукня Келлі — остання для подібного заходу, адже через місяць вона вийшла заміж і переїхала жити у Монако, тому попрощалась з кар’єрою акторки. Хед попросили створити прощальний образ, тоді як її весільну сукню розробила інша художниця по костюмах, Гелен Роуз із студуї Metro-Goldwyn-Mayer.

