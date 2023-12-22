Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Лайфгак від зірки: Кім Кардашян показала, як цікаво запакувати різдвяні подарунки у футболки

Автор
Юлія Кудринська
Дата публікації
Перегляди
383
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Лайфгак від зірки: Кім Кардашян показала, як цікаво запакувати різдвяні подарунки у футболки

Кім Кардашьян / Фото: Associated Press

Зірка реаліті-шоу поділилася цікавою ідеєю.

43-річна учасниця реаліті-шоу, модель та бізнесвумен – Кім Кардашян – вже підготувала подарунки для всієї своєї великої родини та показала результат у Instagram.

© Instagram Кім Кардашян
Фото: Instagram Кім Кардашян

Якщо ви ще не запакували свої подарунки, Кім ділиться незвичайним способом. Вона загорнула їх у білі бавовняні футболки від свого бренду Skims – вийшли подарунки 2-в-1. Має дуже незвичний вигляд.

© Instagram Кім Кардашян
Фото: Instagram Кім Кардашян
© Instagram Кім Кардашян
Фото: Instagram Кім Кардашян

До речі, раніше ми писали, що Кім Кардашян вирішила нарядити не одну, а цілих 12 ялинок і вибрала для цього незвичайне місце – свою ванну кімнату. Мерехтливі ялинки розміром до стелі розташувалися біля вікон її особняка в Лос-Анджелесі.

Ялинки у ванній кімнаті Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Ялинки у ванній кімнаті Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Цікаво, чи подарунки вона сховала під кожним різдвяним деревом?

Читайте також:

Подарунки на передову: одесити спекли 1,5 тисячі різдвяних пряників для військових

Подарунки на передову: одесити спекли 1,5 тисячі різдвяних пряників для військових

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
383
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація