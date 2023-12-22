Лайфгак від зірки: Кім Кардашян показала, як цікаво запакувати різдвяні подарунки у футболки

43-річна учасниця реаліті-шоу, модель та бізнесвумен – Кім Кардашян – вже підготувала подарунки для всієї своєї великої родини та показала результат у Instagram.

Фото: Instagram Кім Кардашян

Якщо ви ще не запакували свої подарунки, Кім ділиться незвичайним способом. Вона загорнула їх у білі бавовняні футболки від свого бренду Skims – вийшли подарунки 2-в-1. Має дуже незвичний вигляд.

Фото: Instagram Кім Кардашян

Фото: Instagram Кім Кардашян

До речі, раніше ми писали, що Кім Кардашян вирішила нарядити не одну, а цілих 12 ялинок і вибрала для цього незвичайне місце – свою ванну кімнату. Мерехтливі ялинки розміром до стелі розташувалися біля вікон її особняка в Лос-Анджелесі.

Ялинки у ванній кімнаті Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Цікаво, чи подарунки вона сховала під кожним різдвяним деревом?

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