Лайфгак від зірки: Кім Кардашян показала, як цікаво запакувати різдвяні подарунки у футболки

Зірка реаліті-шоу поділилася цікавою ідеєю.
43-річна учасниця реаліті-шоу, модель та бізнесвумен – Кім Кардашян – вже підготувала подарунки для всієї своєї великої родини та показала результат у Instagram.
Якщо ви ще не запакували свої подарунки, Кім ділиться незвичайним способом. Вона загорнула їх у білі бавовняні футболки від свого бренду Skims – вийшли подарунки 2-в-1. Має дуже незвичний вигляд.
До речі, раніше ми писали, що Кім Кардашян вирішила нарядити не одну, а цілих 12 ялинок і вибрала для цього незвичайне місце – свою ванну кімнату. Мерехтливі ялинки розміром до стелі розташувалися біля вікон її особняка в Лос-Анджелесі.
Цікаво, чи подарунки вона сховала під кожним різдвяним деревом?
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