Лайфгак від Анджеліни Джолі: хочеш помститися колишньому — продай частку в бізнесі російському олігархові

Улюблене дітище Бреда Пітта – виноробня Miraval – під загрозою. І тут, як виявилося, також є російський слід.

2008 року Бред та Анджеліна купили виноробню. Довгі роки цей будинок був їхнім улюбленим місцем відпочинку. Вони влаштовували там вечірки, відпочивали, пара навіть одружилася у замку на півдні Франції.

Фото: Associated Press

Але після розлучення Джолі, як повідомив DailyMail, продала свою половину успішної виноробні Chateau Miraval компанії, що виготовляє російську горілку Stolichnaya, перейменовану на Stoli, власником якої є російський олігарх та "горілчаний король" Юрій Шефлер

Бред Пітт, який чимало попрацювава, щоб налагодити виробництво рожевого вина і домогтися його визнання та популярності, оскаженів, справедливо стверджуючи, що російський олігарх — не найкращий вибір для продажу половини бізнесу, тим більше зараз.

58-річний Пітт подав позов проти «Малефісенти» минулої п'ятниці, 3 червня. У ньому він звинувачує Джолі в спробі нашкодити йому, таємно продавши свою частку російському олігарху з «токсичними намірами», які, можливо, включають план отримання повного контролю над багатомільйонним бізнесом. І тут російський олігарх, треба зізнатися, Анджеліну не підвів. За словами адвокатів Пітта, Шефлер вже почав поглинання винного бізнесу актора, дестабілізувавши діяльність Miraval і прагнучи отримати доступ до конфіденційної та службової інформації виноробні на користь свого підприємства-конкурента.

Він заявив, що продаж несе «величезну міжнародну відповідальність» з огляду на вторгнення президента Росії Володимира Путіна до України і сказав, що мотивацією продажу Джолі було «завдати шкоди Пітту». Тому що, незалежно від намірів Шефлера, будь-якої миті він може потрапити під руйнівні для тепер уже спільного з Піттом винного бізнесу. Пітт зазначає, що "Міністерство фінансів США назвало Шефлера "олігархом у Російській Федерації" у несекретному звіті Конгресу, підготовленому відповідно до Закону про протидію противникам Америки через санкції від 2017 року",

Зв'язок виноробні з Шефлером, який отримав популярність завдяки нещадній діловій тактиці та сумнівним професійним асоціаціям, ставить під загрозу репутацію бренду, який Пітт так старанно створював. Крім того, у своєму позові Пітт стверджує, що продаж французької виноробні російському олігарху нашкодить бізнесу ще й тому, що продукція, яка випускається компаніями пов'язаних з Путіним олігархів, піддається остракізму у всьому світі після початку широкомасштабного вторгнення Росії до України. Так було і з горілкою Stoli, яку виробляв Шефлер, у всьому світі її практично припинили купувати, продавати, пити і навіть демонстративно виливали. На думку актора, такі самі проблеми можуть виникнути й у його рожевого вина.

Анджеліна Джолі категорично заперечує твердження свого колишнього Бреда Пітта про те, що вона продала свою частку у його французькому винограднику зловмисно.

Джерела, близькі до актриси, стверджують, що Джолі «робила кілька пропозицій своєму колишньому чоловікові, і знаючи, що бізнес буде успадкований їхніми дітьми, яких він не прийняв, вона і знайшла ділового партнера з досвідом роботи в алкогольній індустрії».

Але джерело, близьке до Пітта, сказало, що аргумент не неспростовний: «Найкращим способом зберегти бізнес для сім'ї було б збереження права власності на це цінне майно».

«Сім'я, яка володіє 100 відсотками акцій, має набагато більшу цінність, ніж 40–50 відсотків», — зазначило джерело.

«Вчиняючи таким чином, Джолі прагнула заволодіти прибутком, якого вона не заробила, і доходами від інвестицій, яких вона не робила. Також за допомогою передбачуваного продажу Джолі прагнула завдати шкоди Пітту. Джолі знала і сподівалася, що Шефлер та його партнери спробують контролювати бізнес, який побудував Пітт, і підірвати інвестиції Піта в Miraval».

Джерела зазначають, що час продажу був пов'язаний із рішенням судді винести попереднє рішення про надання Пітту 50/50 опіки у запеклій битві пари за опіку над їхніми п'ятьма неповнолітніми дітьми на той час. Цілком імовірно, що Анджеліна, яка лютувала від цього, вирішила таким чином помститися колишньому чоловікові.

І цей останній судовий позов між колишніми, які ворогують, ще більше ускладнюється суперечкою про розмір частки Джолі. Пітт спочатку володів 60-відсотковою часткою в компанії, а Джолі належало 40 відсотків. За три роки до розставання, 2016-го, Пітт передав десять відсотків акцій Джолі, що зробило їх рівними партнерами. Але зараз актор стверджує, що ця угода недійсна, оскільки 10 відсотків акцій було «продано» лише за 1 євро, а не за «серйозну» суму, як того вимагає люксембурзьке законодавство.

Пітт також стверджує, що вів із Джолі активні переговори про викуп Miraval за 164 мільйони доларів. Але після попереднього рішення суду про спільну опіку над дітьми, Джолі, розлютившись, передумала продавати свою половину виноробні Пітту і незабаром продала її Шефлеру.

Фото: Associated Press

Врятувати довкола виноградника киплять невипадково. Це не просто "улюблена іграшка Бреда", хоч і це правда, це ще й прибутковий, багатомільйонний глобальний бізнес. За час володіння виноробною актор перетворився на одного з найшанованіших виробників рожевого вина у світі. Продажі Miraval злетіли до небес, і торговці стояли у списках очікування на останні вина. До 2019 року, через три роки після розлучення пари, вина Miraval продавалися в 65 країнах, і на цьому компанія не збирається зупинятися, кажуть адвокати Пітта.

Фото: Associated Press

Джолі особливого інтересу до бізнесу не виявляла і ніяк не сприяла успіху підприємства.

Шефлер скористався новиною про розлучення Бранджеліни 2016 року, щоб зробити пропозицію у розмірі 60 мільйонів євро за Miraval, повідомляють газети. Він також запропонував Пітту у вигляді бонусу до угоди приватний літак за 50 мільйонів євро на «дуже привабливих умовах». Пропозиція була відхилена, але на початку 2021 року соратники Шефлера повернулися та зустрілися з Піттом. Проте зірка підтвердив, що не зацікавлена в угоді. Таким чином, Джолі продала Nouvel не просто незнайомцю, а тому самому незнайомцю, з яким Пітт відмовився мати справу.

Схоже, на нас чекає ще один гучний судовий процес між двома акторами.

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