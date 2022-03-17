«Лебедине озеро» станцювати не буде кому: прима Большого театру засудила агресію та поїхала з Росії

Росія завжди пишалася своєю літературою, армією та балетом. З усіма трьома приводами для гордості зараз є великі проблеми.

30-річна прима Большого театру Ольга Смірнова різко засудила війну Росії в Україні та переїхала до Нідерландів, де її з радістю зустріли у трупі Національного балету.

Ольга Смирнова / Getty Images

Для того щоб донести свою позицію, балерина зареєструвалася в Telegram і написала емоційний пост:

"Друзі, мені шкода, що перша публікація на моєму каналі аж ніяк не радісна, але я не можу не сказати, що всіма фібрами душі я проти війни. І справа навіть не в тому, що, напевно, у кожного другого росіянина в Україні живуть рідні чи друзі", не в тому, що мій дідусь українець, а я на чверть українка, а в тому, що ми продовжуємо жити у XX столітті, хоча номінально перейшли у ХХІ. думала, що мені буде соромно за Росію, я завжди пишалася талановитими російськими людьми, нашими культурними, спортивними досягненнями... Але тепер проведена риса на до і після. І хто б міг подумати тиждень тому, що це все відбудеться з нами, тому що навіть якщо ми не в епіцентрі бойових дій, але ми не можемо залишитися байдужими до глобальної катастрофи."

Ольга Смирнова / Getty Images

Ми дуже раді, що зірка світового балету знайшла сили не промовчати, підтримала Україну і назавжди попрощалася з країною-агресором. Але викликає деяке занепокоєння той факт, що, можливо, довгоочікуване "Лебедине озеро", яке в Росії прийнято транслювати по ТБ у день смерті керівників країни (Брежнєва, Андропова, Черненка), просто нема кому буде танцювати.

Хоча не варто скидати з рахунків російську балерину Анастасію Волочкову, яка для партії Одетти підходить приблизно так, як і російська армія для короткої переможної війни. Але ми віримо, вона намагатиметься, у крайньому випадку сяде на шпагат.

Анастасія Волочкова/Інстаграм Анастасії Волочкової

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