ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

"Лечу до вас": переможниця "Холостяка-14" Надін відреагувала на спільні фото Тараса Цимбалюка з фіналісткою проєкту Анастасією з Буковеля

Дівчина у соцмережі звернулася до Тараса і Насті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Надін Головчук

Надін Головчук

Переможниця реалітішоу «Холостяк-14» — фотомодель Надін Головчук — відреагувала в Instagram Stories на спільні знімки Тараса Цимбалюка з фіналісткою проєкту Анастасією Половинкіною з Буковеля.

Надія опублікувала відео, на якому вона з подругами відпочиває у бані. Вона у купальнику біжить до обєктиву камери і махає рукою.

Надін Головчук

Надін Головчук

«Передаю вітання з Гуцульщини моїм рідним Тарасу Цимбалюку та Анастасії Половинкіній. Лечу до вас», — написала Надін і додала усміхнений смайлик.

А ще Головчук виклала знімок із подругами, який підписала: «Ми в Буковель не доїхали, в нас тут справи важливіші».

Надін Головчук

Надін Головчук

Нагадаємо, вже сьогодні, 2 січня, під час постшоу «Холостяк. Життя після проєкту» ми дізнаємось, як склалися стосунки Тараса Цимбалюка і Надін Головчук після шоу.

Дата публікації
Кількість переглядів
129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie