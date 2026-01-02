Надін Головчук

Переможниця реалітішоу «Холостяк-14» — фотомодель Надін Головчук — відреагувала в Instagram Stories на спільні знімки Тараса Цимбалюка з фіналісткою проєкту Анастасією Половинкіною з Буковеля.

Надія опублікувала відео, на якому вона з подругами відпочиває у бані. Вона у купальнику біжить до обєктиву камери і махає рукою.

«Передаю вітання з Гуцульщини моїм рідним Тарасу Цимбалюку та Анастасії Половинкіній. Лечу до вас», — написала Надін і додала усміхнений смайлик.

А ще Головчук виклала знімок із подругами, який підписала: «Ми в Буковель не доїхали, в нас тут справи важливіші».

Нагадаємо, вже сьогодні, 2 січня, під час постшоу «Холостяк. Життя після проєкту» ми дізнаємось, як склалися стосунки Тараса Цимбалюка і Надін Головчук після шоу.