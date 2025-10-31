- Дата публікації
Ледь не полетіла як Мері Поппінс: із супермоделлю Гайді Клум стався кумедний конфуз у Нью-Йорку
Природа вирішила трохи налякати зірку сильним вітром, але Гайді встояла.
Модель і телеведуча Гайді Клум взяла участь у церемонії запалювання Емпайр-стейт-білдінг напередодні своєї грандіозної щорічної вечірки на Геловін у Нью-Йорку.
На публіці зірка з’явилася в ефектній чорній обтислій шкіряній сукні-бюстьє. Вбрання вона доповнила відповідними чорними чоботами-ботфортами і сітчастими колготками.
Також Клум одягла накидку в чорно-білий принт «собачий зуб», яку носила, приспустивши з плечей, розпустила своє довге і гарне волосся, зробила яскравий макіяж і вдягла кілька коштовностей.
Але коли Гайді вийшла на дах для фотосесії, а проводиться вона повинна була на оглядовому майданчику 86-го поверху, то зіткнулася з неприємністю — сильний порив вітру ледве не здув її разом із парасолькою.
Гайді намагалася не піддаватися і продовжувала йти тримаючи парасольку в руках, але ураган теж був наполегливий.
Ким цього разу для вечірки вбереться Клум, не зізналася і продовжує тримати інтригу, але дала шанувальникам кілька підказок, показавши частини свого загадкового костюма в Instagram.