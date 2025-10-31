Ледь не полетіла як Мері Поппінс: із супермоделлю Гайді Клум стався кумедний конфуз у Нью-Йорку

Гайді Клум / © Associated Press

Реклама

Модель і телеведуча Гайді Клум взяла участь у церемонії запалювання Емпайр-стейт-білдінг напередодні своєї грандіозної щорічної вечірки на Геловін у Нью-Йорку.

На публіці зірка з’явилася в ефектній чорній обтислій шкіряній сукні-бюстьє. Вбрання вона доповнила відповідними чорними чоботами-ботфортами і сітчастими колготками.

Гайді Клум / © Associated Press

Також Клум одягла накидку в чорно-білий принт «собачий зуб», яку носила, приспустивши з плечей, розпустила своє довге і гарне волосся, зробила яскравий макіяж і вдягла кілька коштовностей.

Реклама

Гайді Клум / © Associated Press

Але коли Гайді вийшла на дах для фотосесії, а проводиться вона повинна була на оглядовому майданчику 86-го поверху, то зіткнулася з неприємністю — сильний порив вітру ледве не здув її разом із парасолькою.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді намагалася не піддаватися і продовжувала йти тримаючи парасольку в руках, але ураган теж був наполегливий.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Ким цього разу для вечірки вбереться Клум, не зізналася і продовжує тримати інтригу, але дала шанувальникам кілька підказок, показавши частини свого загадкового костюма в Instagram.

Костюм Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Костюм Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум