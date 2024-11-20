Ледь не випали: акторка у срібній сукні з відвертим декольте похизувалася пишними грудьми

У Лос-Анджелесі відбулася прем’єра фільму "Гладіатор II", на яку завітали зіркові красуні. Серед них була акторка Кара Дель Торо, яка привернула увагу своїм сексуальний луком.

Дівчина з'явилася на червоній доріжці у срібній сукні максі з відвертим декольте, з якого ледь не випали її пишні і спокусливі груди. Вбрання мало багато складок, високий розріз спереду, нюдову підкладку і було без бретельок.

Кара Дель Торо / Фото: Getty Images

Кара взула білі босоніжки, прикрашені стразами, зробила зачіску з локонами, вечірній макіяж і френч. Золоті прикраси завершили лук Торо.

Про фільм:

Це епічна сага про владу, помсту та інтриги, події якої відбуваються у Стародавньому Римі. Декілька років тому Луцій став свідком вбивства Максимуса від рук свого дядька. Тепер він змушений увійти до Колізею після того, як його дім було зруйновано імператорами-тиранами, які тепер керують Римом. Оскільки на карту поставлено майбутнє імперії, Луцій повинен знайти в собі сили забути минуле та повернути Риму і його народу колишню славу.

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