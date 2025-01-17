Ледь не випали з декольте: телеведуча блиснула пишними грудьми перед папараці

Телеведуча і коментаторка Венді Осефо привернула до себе увагу яскравим аутфітом. Папараці її заскочили, коли вона йшла на "Шоу Келлі Кларксон" у Нью-Йорку.

На Венді була шкіряна червона сукня міді по фігурі з відвертим декольте, з якого ледь не випали її пишні і спокусливі груди. Зверху вона одягла об'ємну червону довгу шубу і взула червоні босоніжки на шпильках і з зав'язками. У руці Осефо тримала клатч у формі червоних губ.

Венді Осефо / Фото: Getty Images

У телеведучої була зачіска з локонами, макіяж із акцентом на очах і довгий гострий манікюр із блискітками. Вуха вона прикрасила масивними червоними сережками з камінням, а руки – каблучками.

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