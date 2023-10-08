Ледь не випав із корсету: акторка засвітила пишний бюст на прем'єрі серіалу

Американська акторка Арі Флетчер відвідала прем’єрі другого сезону серіалу The Impact Atlanta, яка відбулася у кінотеатрі Silverspot в Атланті, штат Джорджія.

Перед фотокамерами зірка з'явилася у штанях із принтом шерсті тварин і в темно-коричневому корсеті на шнурівці. Корсет так стиснув її пишні і сексуальні груди, що частина її соска аж "визирнула" з-під нього, але це зовсім не бентежило красуню і вона сміливо позувала фотографам.

Арі Флетчер / Фото: Getty Images

Аутфіт Арі доповнила темно-коричневим болеро з хутряними манжетами, чорними босоніжками на високій платформі і підборах, а також сумочкою, вкритою шерстю, схожою на принт штанів.

Арі Флетчер / Фото: Getty Images

Флетчер завершила лук об'ємною зачіскою з кучерями, макіяжем із пишними віями, золотими сережками і манікюром "френч".

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